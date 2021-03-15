В ходе сирийского конфликта погибли более 110 российских военных

https://static.news.ru/photo/55cd2880-856c-11eb-a6ce-96000091f725_660.jpg Фото: syria.mil.ru

На территории Сирии с начала вооружённого конфликта в ходе российской военной операции погибли 112 военнослужащих из РФ. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Россия начала проводить операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Цель кампании, как сообщают власти, заключается в борьбе с «Исламским государством» (запрещённая в РФ террористическая организация) и помощи местной правительственной армии и президенту Башару Асаду.

Об успехах Москвы в Сирии до этого говорил глава МИД Сергей Лавров. Он отмечал, что Россия помогла ближневосточной стране победить терроризм и не допустить насильственной смены власти, которая непременно привела бы к крови и хаосу.

Андрей Красов, в свою очередь, провёл круглый стол, посвящённый военной медицине. В ходе встречи он сказал, что в Сирии уже погибли 112 российских военных. Другие сведения из его сообщения или выступлений иных спикеров отсутствуют, пишет «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов заявил, что террористы хотят инсценировать химическую атаку в городе Кбана в сирийском Идлибе.