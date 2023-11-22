В ХАМАС подтвердили соглашение о четырехдневном перемирии с Израилем

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и обмене израильских заложников на заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что достижению соглашения способствовали Катар и Египет.

После многодневных трудных переговоров мы объявляем <...>, что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта, — говорится в сообщении.

По информации ХАМАС, в рамках договоренностей будут освобождены 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет, находящихся в настоящее время в плену у группировки. Их обменяют на 150 женщин и детей из тюрем Израиля.

Ранее канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что правительство страны по итогам многочасового спецзаседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней. После этого, по словам главы кабмина, военная операция в анклаве продолжится.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что сделка по освобождению части заложников ХАМАС близка к заключению. По его словам, ситуация в переговорах о заложниках на данный момент «выглядит хорошо».