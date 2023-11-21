Байден намекнул, что часть заложников ХАМАС может оказаться дома уже скоро Байден: Израиль и ХАМАС «очень близки» к соглашению об освобождении заложников

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что сделка по освобождению части заложников ХАМАС близка к заключению, пишет РИА Новости. По его словам, ситуация в переговорах о заложниках на данный момент «выглядит хорошо».

Мы очень близки [к заключению соглашения]. Некоторые из этих заложников могут оказаться дома очень скоро. Но я бы не хотел вдаваться в детали, поскольку ничего не сделано, пока не сделано окончательно, — цитирует агентство президента.

Ранее сообщалось, что Израиль и палестинское движение ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня. Предположительно, режим будет действовать четыре дня, однако у палестинской стороны есть право запросить его продление. Стороны договорились об освобождении 50 заложников, в числе которых женщины и дети. Также ХАМАС может запросить продление режима прекращения огня из-за того, что несовершеннолетние пленные могут находиться в разных местах.

Вместе с тем в Израиле признались, что освобождение заложников ХАМАС не остановит ЦАХАЛ и она продолжит вести операцию против бойцов палестинского движения даже после того, когда людей отпустят и закончится временное прекращение огня. В Тель-Авиве заявляют, что сейчас операция израильской армии только усиливается.