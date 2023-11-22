Нетаньяху подтвердил план по возвращению заложников из Газы Нетаньяху: Израиль одобрил план возвращения 50 заложников за четыре дня из Газы

Фото: Wang Zhuolun/XinHua/Global Look Press

Правительство Израиля провело многочасовое специальное заседание, на котором одобрило план по возвращению из сектора Газа не менее 50 заложников за четыре дня, сообщает канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Глава кабмина подчеркнул, что военная операция в анклаве после гуманитарной паузы продолжится.

Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных — женщин и детей — будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье, — говорится в заявлении.

21 ноября Нетаньяху перед началом чрезвычайного заседания правительства заявил, что власти страны готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. По его словам, решение об объявлении прекращения огня в обмен на заложников поддержали все структуры безопасности страны.

В свою очередь, старший советник израильского премьер-министра Марк Регев заявлял, что Израиль может начать обмен заложниками с радикальной палестинской группировкой ХАМАС 23 ноября. По его словам, это произойдет в случае одобрения сделки правительством и Верховным судом еврейского государства.