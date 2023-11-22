В Израиле назвали возможную дату начала обмена заложниками с ХАМАС Советник Нетаньяху: Израиль и ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израиль может начать обмен заложниками с радикальной палестинской группировкой ХАМАС 23 ноября, сообщил в интервью телеканалу Sky News старший советник израильского премьер-министра Марк Регев. По его словам, это произойдет в случае одобрения сделки правительством и Верховным судом еврейского государства. Регев подчеркнул, что переговоры в правительстве все еще продолжаются.

Переговоры в правительстве все еще продолжаются. Как и в Великобритании, у нас система ответственного перед парламентом правительства. Договоренность по освобождению заложников необходимо одобрить. Правительство в полном составе будет голосовать по этому вопросу. Голосование еще не состоялось. Оно может пройти в течение одного-двух часов, — сказал чиновник.

Он также указал, что в случае, когда одобренная правительством сделка подразумевает освобождение «удерживаемых в израильских тюрьмах террористов, причастных к убийству израильских мирных жителей», родственники погибших имеют право обратиться в Верховный суд и оспорить освобождение тех, кто был признан виновными в убийстве их родных. Таким образом, если правительство одобрит сделку, наступит 24-часовой период, в течение которого суд заслушает обращения.

В случае, если суд разрешит сделку, то мы можем начать ее реализацию в четверг. Надеюсь, что люди начнут возвращаться домой немедленно, — резюмировал Регев.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня. Предположительно, режим будет действовать четыре дня, однако у палестинской стороны есть право запросить его продление. Стороны договорились об освобождении 50 заложников, в числе которых женщины и дети. Также ХАМАС может запросить продление режима прекращения огня из-за того, что несовершеннолетние пленные могут находиться в разных местах.