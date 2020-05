Обращение было обнародовано на сайте с петициями. Его подписанты выразили недоумение в связи с ростом количества негативных публикаций о сирийской элите в последнее время в российское прессе. По мнению авторов письма, это привело к излишней напряжённости на «арабской улице», которая отвлекает «от совместной войны против терроризма и планов Запада».

Сирийские деятели считают эти сообщения спекуляцией на теме российско-сирийских отношений и указывают на «чувствительность, важность и серьёзность роли, которую играют СМИ» в контексте вооружённого конфликта в Сирии. Несмотря на ремарки об уважении свободы слова, посыл этого обращения явно сводится к необходимости повлиять на информационную политику российских медиаресурсов.

Особую критику у авторов письма вызвал журналист Салям Мусафир, на передачу которого был недавно приглашён Фирас Тлас — сын бывшего министра обороны Сирии Мустафы. Сирийский диссидент коснулся в своих комментариях темы взаимоотношений Асада с его двоюродным братом Рами Махлуфом, который считается богатейшим человеком Арабской Республики, указав на уровень коррумпированности сирийской элиты. Несмотря на то что спустя некоторое время запись с передачей была удалена, некоторые наблюдатели сочли её появление признаком растущего недовольства Кремля своими сирийскими союзниками.

Другим поводом для тревоги стали данные о падающих рейтингах Асада. Их сначала СМИ, которых принято относить к «фабрике троллей», распространили, затем удалили, однако запустили необходимую пиар-волну. Ещё одним признаком якобы ухудшающегося отношения Москвы к Дамаску стала колонка бывшего посла РФ в Сирии Александра Аксенёнка, который заметил, что «в Дамаске не особенно склонны проявлять разумные дальновидность и гибкость».

Press Office of Head of Crimea/Global Look Press