Сирийские государственные и общественные деятели обратились к главе МИД РФ Сергею Лаврову и руководителям профильных комитетов Госдумы с жалобой на российские СМИ, которые якобы очерняют политическую элиту Арабской Республики. Они обращают внимание на увеличение негативных публикаций о президенте Башаре Асаде и сирийском руководстве, призывая обеспечить «сбалансированный взгляд» на то, что происходит в Сирии. Обращению предшествовали настоящие угрозы со стороны секретаря сирийского парламента Халеда аль-Абуда в адрес Кремля и российских войск.

Обращение было обнародовано на сайте с петициями. Его подписанты выразили недоумение в связи с ростом количества негативных публикаций о сирийской элите в последнее время в российское прессе. По мнению авторов письма, это привело к излишней напряжённости на «арабской улице», которая отвлекает «от совместной войны против терроризма и планов Запада».

Намеренное или непреднамеренное повторение профессиональных ошибок ведёт дружественные средства массовой информации по пути враждебных ресурсов, которые опираются на дезинформацию, клевету, милитаризм и манипулирование общественным мнением для обслуживания злонамеренных колониальных проектов, — говорится в письме.

Сирийские деятели считают эти сообщения спекуляцией на теме российско-сирийских отношений и указывают на «чувствительность, важность и серьёзность роли, которую играют СМИ» в контексте вооружённого конфликта в Сирии. Несмотря на ремарки об уважении свободы слова, посыл этого обращения явно сводится к необходимости повлиять на информационную политику российских медиаресурсов.

Особую критику у авторов письма вызвал журналист Салям Мусафир, на передачу которого был недавно приглашён Фирас Тлас — сын бывшего министра обороны Сирии Мустафы. Сирийский диссидент коснулся в своих комментариях темы взаимоотношений Асада с его двоюродным братом Рами Махлуфом, который считается богатейшим человеком Арабской Республики, указав на уровень коррумпированности сирийской элиты. Несмотря на то что спустя некоторое время запись с передачей была удалена, некоторые наблюдатели сочли её появление признаком растущего недовольства Кремля своими сирийскими союзниками.

Другим поводом для тревоги стали данные о падающих рейтингах Асада. Их сначала СМИ, которых принято относить к «фабрике троллей», распространили, затем удалили, однако запустили необходимую пиар-волну. Ещё одним признаком якобы ухудшающегося отношения Москвы к Дамаску стала колонка бывшего посла РФ в Сирии Александра Аксенёнка, который заметил, что «в Дамаске не особенно склонны проявлять разумные дальновидность и гибкость».

Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Первая подпись под письмом принадлежит Бахджату Сулейману — близкому к семье Асада генералу, который был шефом Службы внутренней безопасности Сирии. Впрочем, сирийские собеседники NEWS.ru ставят под сомнение достоверность некоторых подписей, которые стоят под обращением. Как минимум несколько интеллектуалов выразили свою непричастность к инициативе.

Интересно, что обращению предшествовал скандал вокруг заявления секретаря Народного совета (парламента) Сирии Халеда аль-Абуда, который на своей странице в Facebook опубликовал эмоциональный пост с угрозами в адрес Кремля и российского контингента в Сирии. Законодатель заявил, что Москва не вправе диктовать свою волю сирийскому руководству. Аль-Абуд выразил уверенность в том, что президенту России Владимиру Путину нужен Асад, а не наоборот.

Путин прекрасно понимает, что Асад — это тот, кто дал ему возможность стать крупным игроком на региональном, а следовательно, на международном уровне, — считает парламентарий.

Единственная польза от российского военного присутствия в Сирии — это сдерживание возможного военного вмешательства США, полагает аль-Абуд. По его мнению, главная опора официального Дамаска — это шиитская «ось сопротивления», а не Россия. Если же Асад, пишет парламентарий, вдруг осознает, что его понимание ситуации принципиально расходится с «дорожной картой» российского руководства, то он может не только объявить о борьбе с «российской оккупацией», но и «вытащить ковёр» из-под ног российского лидера. В посте секретаря Народного совета доходит до прямых угроз в адрес войск РФ, которые, по его мнению, не смогут продержаться и нескольких часов на крупнейшей базе ВМФ в Сирии (имеется в виду база в Тартусе), если президент Сирии рассердится.

Сразу после заявления аль-Абуда лидер баасистской партии Махди Дахлалла попытался нейтрализовать эффект от его слов, заявив, что это признак растущего уровня свободы слова в Арабской Республике. Он также выразил уверенность в том, что «отношения Сирии с её союзниками сложны, но в то же время просты».

Тем не менее общий фон этих эмоциональных выступлений говорит о гипертрофированном восприятии сирийской элитой тех сообщений, которые касаются её политического будущего, и оценке работы СМИ в духе пропаганды времён холодной войны. Вполне вероятно, что петициями и постами в Facebook дело не ограничится, однако если Кремль действительно хотел бы послать сигнал Дамаску, то он сделал бы это через другие и более влиятельные каналы. Пока же ситуация выглядит так, что сирийцы обиделись на попытку лоббизма бизнес-контрактов отдельных российских предпринимателей, совмещённую с желанием замять негативную волну, сопровождающую нанятое ими для действий в Сирии и других странах боевое крыло.