В Бейруте протестующие штурмуют четвёртое министерство

https://static.news.ru/photo/515a3890-d9a2-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Манифестанты в ливанской столице начали штурм уже четвёртого государственного ведомства за сутки. На этот раз участники акций протеста пытаются захватить Министерство энергетики Ливана.

До этого протестанты выдвинулись к Министерству экономики, зданию ассоциации банков и захватили МИД Ливана. В районе здания парламента полицейские открыли огонь и применили слезоточивый газ.

К этому моменту в центре Бейрута на площади Мучеников собрались уже почти семь тысяч протестующих, некоторые из них бросают камни, передаёт Reuters.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

По последним данным ливанского отделения Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в столкновениях пострадали 170 человек. Из них 55 человек попали в больницу.

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи. По оценке сейсмологов, мощность взрыва была сопоставима с землетрясением магнитудой 4,5. Виновных в трагедии установит военный трибунал.

Как писал NEWS.ru, премьер Ливана Диаб считает коррупцию причиной взрыва в порту Бейрута.