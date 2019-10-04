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Почти 60% граждан Украины не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях. Эта информация стал известна исходя из соответствующего опроса, проведённого специалистами социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам исследования, за легализацию игорного бизнеса на территории страны проголосовали только 11% населения. Примерно 27% респондентов сказали, что были бы не против, если бы казино сделали законными, но при условии создания для них специальных зон.

Почти половина опрошенных считают, что на Украине должны быть разрешены лотереи, четверть — ставки в букмекерских конторах и казино. Наихудшее отношение к легализации у украинцев к интернет-казино, играм в карты на деньги и игровым автоматам, сообщает «Интерфакс». Эти виды развлечений поддерживают не более 12% респондентов.

Ранее News.ru сообщал, что законопроект о легализации игорного бизнеса на территории Украины 29 сентября был одобрен в процессе заседания кабинета министров страны.

Предполагается, что азартные игры будут проводить исключительно на территории отелей. Помещения должны быть оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением, которое соответствует международным стандартам.