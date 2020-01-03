Власти Абахзии и Южной Осетии осудили авиаудар американских ВВС в районе Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
В МИД Южной Осетии назвали действия американских военных грубым попранием суверенитета Ирана и чудовищным образцом государственного терроризма, который ставит мир на грань новой глобальной войны.
В парламенте Абхазии, в свою очередь, заявили, что США нарушили нормы международного права, «продемонстрировав полное игнорирование позиций других акторов мировой политики и общечеловеческих ценностей»,
Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя убийство Сулеймани, предрёк Ирану повторение ливийского сценария. Во избежание этого он посоветовал Тегерану задуматься о размещении в стране российской военной базы.
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