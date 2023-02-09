Жираф-самоубийца и другие ужасы: каирский зоопарк обещают модернизировать Зоосад в Гизе, созданный еще при Османской империи, считается одним из самых ужасных в мире, однако жители Каира против его реконструкции

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В Древнем Египте к животным относились с большим почтением. Но вряд ли почитаемые при фараонах кошки, быки, крокодилы и другие твари сильно обрадовались бы, увидев, в каких условиях живут их потомки в старом и тесном зоопарке Гизы — старейшем в Африке и на всем Ближнем Востоке. Видимо, чтобы не навлечь на себя кару древних богов, египетские власти решили от греха подальше все же провести капитальную модернизацию. Но благое намерение обернулось неожиданной стороной — теперь почти все население Египта ругает руководство зоопарка. Подробности — в материале NEWS.ru.

От ржавых клеток до зоопарка по мировым стандартам

Печально известный зоопарк Гизы еще в 2004 году лишили членства во Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов из-за жутких условий содержания животных. Но подрядчики обещают, что после реновации, которая завершится к 2024 году, он даст фору любым мировым конкурентам.

По предварительным расчетам, на модернизацию потратят около $37 млн. Правда, сказать, что именно там изменят, пока сложно. Скорее всего, речь идет о полной перестройке зоопарка. Известно, что вместо старых ржавых клеток будут широкие открытые пространства, где будут свободно гулять животные. Для посетителей проложат тропинки, с которых они смогут наблюдать за зверями с безопасного для всех расстояния. Деление зоопарка по климатическим зонам позволит привезти туда новые виды животных и растений, которых там раньше не было.

Что интересно, модернизировать зоопарк Гизы велел президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси — по его мнению, плачевное состояние нынешнего зоопарка отражает состояние Египта в целом.

Хотите узнать, до чего докатился Египет, — идите в зоопарк, и своими глазами увидите степень упадка, — говорил президент.

К пожеланиям главы государства отнеслись со всем уважением — реконструкцией займется не абы кто, а вооруженные силы страны. Может показаться странным, почему гражданским объектом занимаются военные, но для Египта это норма, особенно с тех пор, как ас-Сиси, бывший военный, пришел к власти.

Преобразовывать зоопарк в образцовое заведение по мировым стандартам планируется совместно с инвесторами из ОАЭ, которые в последние годы массово скупают активы на египетском рынке.

Фото: Zuma/TASS

Жираф, который покончил с собой

Реконструкция назрела давно, отмечают эксперты. По-хорошему, ее надо было бы провести еще где-то в 1950-х годах. Напомним, зоопарк Гизы — первый в Африке и на Ближнем Востоке, открытый еще в далеком 1891 году, когда Египет входил в состав Османской империи. Тогдашний правитель Египта хедив Исмаил хотел, чтобы зоопарк стал символом развития Египта. По его приказу в Гизу привозили животных и растения со всего света. В строительстве участвовали именитые архитекторы. К примеру, небольшой подвесной мостик парка соорудил не кто иной, как Гюстав Эйфель, за 10 лет до постройки Эйфелевой Башни.

Вот только после Исмаила-паши власти не считали, что зоопарк представляет какую-то особую ценность. Десятилетия шли, правительства сменяли друг друга, но обновить парк никто не предлагал. Так и проработал зоопарк беспрерывно вот уже почти 130 лет. За это время там мало что изменилось. Какой-нибудь гипотетический посетитель из XIX века, оказавшись в зоопарке Гизы сейчас, скорее всего, не заметил бы никакой разницы. Вокруг стояли бы все те же заборы, клетки и сараи, разве что более потрепанные, ржавые и грязные.

В итоге то, что считали в конце XIX века символом развития Египта, стало его убогой антирекламой, которая вызывает лишь безмерное чувство жалости к животным. К слову, сейчас их гораздо меньше, чем было при хедиве Исмаиле, многие клетки пустуют. Когда сотрудников музея спрашивают, куда же делись питомцы, те почти всегда отвечают, что они каким-то образом «сбежали».

На самом деле многие животные просто не выдержали суровых условий и погибли, что неудивительно, учитывая, в каких условиях им приходится жить. Так, тигры и львы сидят в небольших камерах, где не могут развернуться, а слоны почти всегда стоят на одном месте, так как их привязали к земле короткими цепями, чтобы они всегда были на виду у посетителей. Более того, работники зоопарка зарабатывают на страданиях зверей. Ради чаевых они могут намеренно тыкать животных палками, чтобы те издавали звуки на потеху публике. Также сотрудники могут подолгу не кормить зверей, пока посетители не заплатят, чтобы посмотреть на шоу кормления.

Ситуация настолько плачевная, что несколько лет назад была популярна история о жирафе из зоопарка, который настолько отчаялся, что покончил с собой (по крайней мере, официальные лица говорят, что он сделал это сам). Вообще, в Сети хватает скандальных историй о заведении в Гизе. Особенно часто в местных СМИ пишут о том, что из зоопарка в очередной раз что-то украли. Похоже, за последний век с лишним оттуда успели утащить все, что только можно. Причем воруют абсолютно все, что можно продать, включая животных. Например, в 2013 году сотрудники зоопарка каким-то образом даже сумели выкрасть мебель из спальни последнего короля Египта Фарука, которая была частью экспозиции парка. Спустя пять лет после кражи она таинственным образом появилась на аукционе в США.

Фото: Global Look Press

Бедняку не по карману

Реконструкция зоопарка давно необходима — умом это понимают все. Но для многих египтян «Гнэйнет хайванат аль-Гиза» (зоопарк Гизы) — памятное место, которое «жадные капиталисты» обязательно испортят.

Проходя по улицам Каира, можно выдернуть из толпы случайного прохожего, и, скорее всего, у него обязательно будет не одна памятная история из детства, связанная с зоопарком.

Поэтому, несмотря на ужасные условия содержания животных, многие местные жители встретили новости о перестройке зоопарка не только холодно, но даже со злобой. В основном недовольство выражают бедняки, для которых парк был излюбленным местом семейного отдыха благодаря низкой плате за вход — всего 5 египетских фунтов, в пересчете это что-то около 10 рублей.

Можно не сомневаться, что после реновации цена вырастет. Так, египтяне в социальных сетях вспоминают, что стало с достопримечательностями, к которым уже прикоснулась рука инвесторов из ОАЭ. К примеру, плата за вход в Каирской цитадели увеличилась с 5 до 60 египетских фунтов.

Боюсь, что запланированная модернизация в конечном итоге разрушит это место, ведь зоопарк Гизы всегда был убежищем для бедняков, — говорит глава Общества сохранения египетского наследия Маджид аль-Рахиб.

О реновации негативно высказываются и сотрудники зоопарка, которые внезапно вспомнили о том, как сильно любят своих питомцев. Но на самом деле они не сомневаются, что их уволят для найма более квалифицированных и человечных сотрудников, которые не портят рейтинг зоопарка избиением животных за мзду.

Эти животные — мои друзья. Мне будет очень грустно больше с ними не работать, если они вдруг решат уволить персонал, — говорит местный смотритель, проработавший в зоопарке Гизы более 18 лет.

Что интересно, на проект реновации ополчились даже многие правозащитники, а также экологические активисты. Они предупреждают, что новые инвесторы ставят в основу заработок, а не благополучие животных, поэтому от них можно ожидать что угодно.

Первые жалобы на подрядчиков уже появились в Сети.

Начинать строительные работы, когда животные все еще находятся в клетках, — акт терроризма, — говорит известная в Египте активистка Дина Зульфикар.

Дина уже много лет занимается проблемами зоопарка в Гизе. Благодаря ее усилиям, например, несколько лет назад там таки установили вентиляторы в вольере медведей. И все же она критикует проект реновации. По ее словам, инвесторы путают зоопарк с развлекательными центрами и делают громкие заявления ради прибыли и в ущерб животным. К примеру, считает Зульфикар, территория зоопарка (32 гектара) слишком мала, чтобы превращать ее в парк под открытым небом.

Хочется верить, что активистка ошибается и следующую новогоднюю ночь животные будут встречать в новых «жилищных условиях» под одобрительные улыбки своих древнеегипетских богов-покровителей Бастет, Аписа, Себека и других.