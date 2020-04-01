Племянница президента Сирии Башара Асада покинула Великобританию после появления симптомов коронавирусной инфекцией. Аниса Шаукат, дочь сестры сирийского лидера Бушры Асад, прибыла в Дамаск через Бейрут.
Издание Al-Quds Al-Arabi
Как писал NEWS.ru, в марте глава оборонного ведомства РФ по поручению президента Владимира Путина совершил рабочую поездку в САР, где встретился с лидером республики Башаром Асадом. После визита в ближневосточную страну Шойгу и другие члены делегации сдали тесты на наличие коронавируса в организме. Все пробы оказались отрицательными.
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