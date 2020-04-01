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Американские военнослужащие могут быть переброшены из Ирака в Сирию, если военные позиции США на территории республики станут неприемлемы из-за преследований шиитскими ополченцами Ирана.

На сирийской стороне границы силы Штатов станут следить за уцелевшими элементами запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» для предотвращения повторения вторжения. Такой исход событий в беседе с NEWS.ru...