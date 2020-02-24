В Омане у двух женщин, недавно вернувшихся из Ирана, выявлено заражение коронавирусом.
Как
Ранее запрет на посещение Ирана, где зафиксирована вспышка «уханьского» вируса, также ввели Афганистан, Турция, Пакистан и Иордания. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.
Как сообщал NEWS.ru, замминистра Ирана опроверг слухи о массовой гибели людей от коронавируса. По словам Ираджа Харирчи, число заражённых COVID-19 в стране составляет около 60 человек. Те, кто распространяют слухи о смерти десятков заболевших, официально это подтвердить не могут.
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