https://static.news.ru/photo/b8fbcda8-d50a-11e9-886a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские и сирийские военные обнаружили в Восточной Гуте заброшенный подвал, в котором на протяжении шести лет располагались штаб боевиков и тюрьма.

Объект расположен в 7 километрах от сирийской столицы и использовался как кабинет местного главаря боевиков. Также военные обнаружили там библиотеку с экстремистской литературой, комнату полевых командиров, душевую, кухню и несколько камер размерами метр на полтора, передаёт РИА Новости .

По информации местных властей, в найденной тюрьме побывало большинство взрослых мужчин Айн-Термы, здесь их пытали, морили голодом и заставляли примкнуть к рядам боевиков. Сирийские военные планируют уничтожить это место.

Как писал News.ru ранее, в МИД Сирии считают, что совместное наземное патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке страны — это признак агрессии.