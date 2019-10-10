https://static.news.ru/photo/3e443a96-eb62-11e9-b19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Турецкий суд на очередном заседании по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова освободил из-под стражи трёх обвиняемых. Слушания прошли в Анкаре.

Среди отпущенных фигурантов — организатор выставки, на которой погиб дипломат — Тимур Озкан. Также меру пресечения отменили сокурсники исполнителя покушения по полицейской академии — Серджан Башар и Каан Бюльбюль, пишет РИА Новости . Разбирательства продолжатся 29 ноября текущего года.

Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в столице Турции во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

Ранее News.ru сообщал, что турецкая прокуратура подозревает в причастности к деятельности террористической группировки адвоката Эрдема Йылдыза. Он защищает интересы одного из фигурантов дела об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.