Турецкий суд на очередном заседании по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова освободил из-под стражи трёх обвиняемых. Слушания прошли в Анкаре.
Среди отпущенных фигурантов — организатор выставки, на которой погиб дипломат — Тимур Озкан. Также меру пресечения отменили сокурсники исполнителя покушения по полицейской академии — Серджан Башар и Каан Бюльбюль, пишет
Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в столице Турции во время выступления на выставке в Центре современного искусства.
Ранее News.ru сообщал, что турецкая прокуратура подозревает в причастности к деятельности террористической группировки адвоката Эрдема Йылдыза. Он защищает интересы одного из фигурантов дела об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.
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