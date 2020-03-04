Бригадный генерал сирийской армии Сухель аль-Хасан получил ранение в результате удара, нанесённого турецким беспилотником. Об этом сообщил специалист по Сирии, эксперт из вашингтонского института Ближнего Востока Чарльз Листер со ссылкой на перехваченные радиопереговоры.
Некоторые пользователи Twitter заявили, что при атаке аль-Хасан скончался. Официально эта информация не подтверждена.
2 марта Сухель аль-Хасан был замечен в городе Серакиб провинции Идлиб, его защищали российские военнослужащие. Он известен как командир подразделения сирийской разведки ВВС «Силы тигра», переименованного в 25-е подразделение Сил специального назначения, и был неоднократно награждён российскими наградами, писал NEWS.ru.