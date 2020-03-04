Фото: Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый тип вируса затронул почти все провинции Ирана, но страна пройдёт через вспышку COVID-19 с «минимальным» количеством жертв, заявил глава государства Хасан Рухани.

Эта болезнь широко распространена. Она охватывает почти все наши провинции и в некотором смысле является глобальным заболеванием, которым заражены многие страны мира, и мы должны работать вместе, чтобы как можно...