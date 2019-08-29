https://static.news.ru/photo/80bf8c3a-ca4d-11e9-81fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: SyrianArabArmy3/twitter.com

Элитные подразделения сирийской разведки ВВС «Силы тигра» переименованы и переданы под непосредственное руководство центрального командования армии. Теперь отряды подразделения, которыми командует генерал Сухейль аль-Хасан, называются 25-м подразделением Сил специального назначения.

Несмотря на переименование и передачу под командование военным, генерал-майор аль-Хасан и другие офицеры останутся в подразделениях. Об этом со ссылкой на распространённое коммюнике сообщает газета Al-Masdar News .

Сейчас 25-е подразделение находится в наступлении близ ключевого города аль-Тамана в провинции Идлиб. Если ему удастся взять контроль над городом, то, скорее всего, подразделение будет переброшено на фронт в долину Аль-Габ для дислокации рядом с Республиканской гвардией. В настоящий момент она пытается взять под контроль северную часть этого сельского региона.

Ранее News.ru сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу надеется на стабилизацию ситуации в Идлибе. Провинция остаётся последней подконтрольной радикальной и умеренной оппозиции, ситуация продолжает обостряться.