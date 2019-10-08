https://static.news.ru/photo/4777ed04-ea42-11e9-9809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Очевидцы, в частности, отмечают проезд танков M60 и бронетранспортеров M113.

Военную технику снимают на видео и выкладывают в Сеть. Так, видеозаписи с турецкими войсками опубликовали канал RT , агентства Anadolu и Ruptly.

На видео можно различить бронеавтомобили различного типа, армейские грузовики, а также артиллерию.

Zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu https://t.co/1P9rAV1nAO pic.twitter.com/R6dhPPS3rT — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 8 октября 2019 г.

Кадры с этой техникой сняты около города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Он находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии. Колонну составляют до 130 военных автомобилей.

Ранее News.ru сообщал, что США в Сирии освободили путь для вторжения Турции. Американцы вывели военных с севера страны ради обеспечения безопасности своих войск. Об этом рассказал представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, который также отметил, что перемещённые американские военные не покидали пределы Сирии.