Турция перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Очевидцы, в частности, отмечают проезд танков M60 и бронетранспортеров M113.
Военную технику снимают на видео и выкладывают в Сеть. Так, видеозаписи с турецкими войсками опубликовали канал
На видео можно различить бронеавтомобили различного типа, армейские грузовики, а также артиллерию.
Zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi)
https://t.co/1P9rAV1nAO pic.twitter.com/R6dhPPS3rT 8 октября 2019 г.
Кадры с этой техникой сняты около города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Он находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии. Колонну составляют до 130 военных автомобилей.
Turkish military convoy advances towards Syrian border— Ruptly (@Ruptly)
#Syria #Turkey #Akcakale pic.twitter.com/DhB6goyKsj 8 октября 2019 г.
Ранее News.ru сообщал, что США в Сирии освободили путь для вторжения Турции. Американцы вывели военных с севера страны ради обеспечения безопасности своих войск. Об этом рассказал представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, который также отметил, что перемещённые американские военные не покидали пределы Сирии.
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