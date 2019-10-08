Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Очевидцы, в частности, отмечают проезд танков M60 и бронетранспортеров M113.

Военную технику снимают на видео и выкладывают в Сеть. Так, видеозаписи с турецкими войсками опубликовали канал RT, агентства Anadolu и Ruptly.

На видео можно различить бронеавтомобили различного типа, армейские грузовики, а также артиллерию.

Кадры с этой техникой сняты около города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Он находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии. Колонну составляют до 130 военных автомобилей.

Ранее News.ru сообщал, что США в Сирии освободили путь для вторжения Турции. Американцы вывели военных с севера страны ради обеспечения безопасности своих войск. Об этом рассказал представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, который также отметил, что перемещённые американские военные не покидали пределы Сирии.

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