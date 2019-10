В минувшие выходные в район Акчакале юго-восточной провинции Шанлыурфа прибыл очередной турецкий военный конвой, который состоял из девяти тягачей с бронетехникой. Об этом сообщила турецкая государственная пресса. Кроме того, туда проследовали автобусы с бойцами турецкой регулярной армии, которые, очевидно, должны пополнить состав приграничных подразделений. Вероятность турецкой операции в этих районах неуклонно растёт, но не получает достаточного отпора. Пресс-служба Пентагона говорила о том, что США всё равно претит идея увеличения военного контингента в северо-восточных районах Сирии, даже если это нужно для того, чтобы предотвратить турецкую кампанию, хотя следует признать: американское командование по-прежнему поддерживает «Демократические силы Сирии» (ДСС) — многонациональный альянс, костяком которого считаются неприемлемые для Анкары курдские отряды народной самообороны.

В ночь на 7 октября США сделали экстраординарное заявление. Белый дом выпустил сообщение, в котором говорится, что американские военные «больше не будут находиться в непосредственной близости» от районов Северной Сирии. Это произошло после телефонных переговоров президентов США и Турции. Заявление может означать только одно: Анкаре дали зелёный свет на военную операцию.