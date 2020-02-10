https://static.news.ru/photo/716dc182-4c31-11ea-ad2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: zhengsiyuan/Xinhua/Global Look Press

Турция нанесла удары по 115 объектам армии Сирийской Арабской Республики.

Как передаёт ТАСС, таким образом Анкара ответила на атаку на своих военных в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Согласно обнародованным Министерством национальной обороны Турции данных, в результате ударов был убит 101 сирийский солдат, подбито три танка и один вертолёт и уничтожены две артиллерийские позиции. Оборонное ведомство заявило, что турецкая армия продолжает боевые действия «в рамках самообороны».

10 февраля в результате ударов армии Сирии по военной базе в городе Тафтаназ в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военных, информировал NEWS.ru. Сообщения местных СМИ об этой атаке оказались противоречивы: согласно одним данным, сирийские военные применили артиллерию, по другим — использовали боевую авиацию.