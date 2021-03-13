Турция обвинила Сирию в ударе ракетами по Алеппо

https://static.news.ru/photo/a59dcb8c-8533-11eb-a470-96000091f725_660.jpg Фото: Abdullah Al Dimashqi/imago-images.de/Global Look Press

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по территории, подконтрольной Анкаре в северной части провинции Алеппо.

Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населённые пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб, — отметило на сайте турецкое военное ведомство.

Также утверждается, что огонь вёлся баллистическими ракетами, из-за чего пострадало мирное население, а обстрелянные районы расположены в зоне, на которую распространяется операция армии Турции «Щит Евфрата».

Российской Федерации было направлено уведомление о необходимости прекращения нападений, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкая сторона готова провести очередную военную операцию в Сирии в том случае, если её требования по поводу дислокации курдских военизированных формирований не будут удовлетворены. Эти подозрения подтвердил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который не обошёл вниманием и действия российского командования в Арабской Республике.