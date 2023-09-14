Турция хочет обсудить предложения по зерновой сделке с Россией Турция хочет обсудить предложения по зерновой сделке с ООН и Россией в Стамбуле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкая сторона намерена завершить разработку новых предложений относительно возобновления черноморской зерновой инициативы для обсуждения с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой делегации. Эти предложения включают решение вопросов, связанных с платежной системой и страхованием российских судов.

Рассчитываем, что в ближайшие дни мы завершим разработку этих предложений и представим их на рассмотрение российской стороны, — заявил собеседник агентства.

Окончательное решение будет принято после переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которые состоятся в рамках Генассамблеи ООН, запланированной с 19 по 26 сентября.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Позднее сообщалось, что Эрдоган уговаривал лидеров стран G20 во время саммита 9–10 сентября выполнить требования России ради возобновления зерновой сделки. При этом по большей части глава государства просил коллег ослабить санкции в отношении РФ.