Турции предложили разыграть в Сирии кипрский сценарий

Сирийская провинция Идлиб, которая находится в руках вооружённых противников официального Дамаска и входит в зону ответственности Анкары, может стать вторым Северным Кипром. Так считают в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, где звучат рассуждения о вводе в провинцию миротворческого контингента. Несмотря на то что ситуация вокруг этого анклава, где российская сторона фиксирует активность террористических элементов, по-прежнему показывает тревожные признаки, опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются в том, что идлибские реалии хоть сколько-нибудь сопоставимы с кипрскими.

Заявление, как ни странно, прозвучало из уст лидера Республиканской народной партии (РНП), которая является основной оппозиционной силой в законодательном органе. Её лидер Кемаль Кылычдароглу на встрече с сирийской диаспорой выразил уверенность в том, что в ближайшее время правительственная Сирийская арабская армия (САА) при поддержке Москвы якобы проведёт наступательную операцию в некоторых районах Идлиба. Изменение статус-кво в этом непростом районе, по мнению политика, может привести к тому, что в Турцию хлынет поток беженцев. Число потенциальных беглецов Кылычдароглу оценил в 1,5 млн человек.

В то же время глава РНП пояснил, что в Идлиб, как это происходило в случае с Северным Кипром, ООН могла бы направить миротворческий контингент, чтобы стабилизировать ситуацию на время.

Они (миротворцы. — NEWS.ru) могут оставаться там до смены режима [президента Башара Асада]. И они могут обеспечить безопасность, — цитирует Кылычдароглу турецкая пресса.

Высказывания оппозиционера прозвучали довольно революционно.

Узел противоречий

Совсем недавно президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели долгожданные переговоры в Сочи, на которых одной из тем стала ситуация в Идлибе. Правда, по некоторым предположениям , главы государств договорились сохранить в мятежной провинции статус-кво, чтобы не обострять ситуацию «на земле». Несмотря на это, в последние дни турецкие источники фиксируют признаки эскалации в этой провинции. Анкара неизменно винит официальный Дамаск в сознательном нагнетании обстановки и наступательных действиях против позиций повстанцев вопреки всем существующим договорённостям. Сирийская сторона апеллирует к тому, что в Идлибе сохраняется проблема террористических группировок.

Xinhua/Global Look Press

Взаимные обстрелы приводят к потерям. Как сообщил на днях заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, в районе Идлиба в результате удара из реактивных систем залпового огня по позициям правительственных сил был ранен военнослужащий. Как следует из заявления Центра, «авторство» нападения принадлежит террористическим группировкам.

Подобные обострения в прошлом приводили к массовой гибели военнослужащих турецкой регулярной армии.

Раздел Кипра

Попытка Кылычдароглу напомнить о кипрском опыте звучит странно. Остров по сей день разделён по национальному признаку. Импульсом послужила военная операция Турции, проведённая в 1974 году на фоне государственного переворота сторонников интеграции с Грецией. Под контролем турецкой общины находится меньше половины территории: в 1983 году там была образована Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), которая до сих пор не обладает международным признанием. Юг остаётся под контролем Республики Кипр. Это район, населённый преимущественно греками-киприотами.

Несмотря на продолжающуюся до сегодняшнего дня активность международных посредников, разрешить кипрскую проблему пока не удалось. В конце июля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о пролонгации миссии Вооружённых сил ООН на острове, «выразив серьёзную обеспокоенность нарушениями военного статус-кво на линиях прекращения огня». Помимо этого, международное сообщество потребовало соблюдать целостность буферной зоны, призвало демонтировать все незаконные сооружения и предотвратить несогласованные боевые или гражданские действия.

Нежизнеспособная идея

В разговоре с NEWS.ru политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоаннис Иоанну заметил, что Кипр и Идлиб — разные случаи.

Де-факто контроль над Северным Кипром является предметом военной оккупации, что решительно осуждается на международном уровне многими резолюциями Совета Безопасности ООН. Сирия же продолжает войну с Турцией, фактически контролирующей территории на северо-западе страны, – заявил аналитик.

Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кроме того, как указывает исследователь, ооновские силы находились на Кипре до турецких действий 1974 года, так что ситуация не идёт ни в какое сравнение с сирийской.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семёнов выразил в разговоре с NEWS.ru сомнение, что идея Кылычдароглу свидетельствует о некой серьёзной проработке на государственном уровне: многие нюансы остаются туманными.

Для меня ясно одно: позиция лидера главной оппозиционной партии Турции изменилась. Если раньше он считал, что надо так или иначе вести диалог с Асадом и, возможно, даже сдать ему Идлиб, то теперь речи об этом нет. Это основной посыл, – указал эксперт.

Исследователь напоминает, что Турция не является членом Совета Безопасности ООН, в связи с чем нельзя провести дискуссии по существу. Кроме того, как полагает Семёнов, подобный сценарий, который предполагает ввод войск ООН, вполне вероятно, будет заблокирован Россией и Китаем.