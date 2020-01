Из текста дипломатической инициативы следует, что Иерусалим остаётся неделимым. В то же время Трамп выдвинул противоречащий тезис о том, что палестинское государство будет обладать столицей в восточной части Святого города. Основатель аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер обращает внимание на то, что вероятно, это будут окраины. Палестинцам дадут возможность доступа к священным для них местам в Иерусалиме, однако охраной и управлением будут заниматься израильтяне. В тексте упоминается особая роль Иордании в вопросе охраны мусульманских святынь, однако, в чём именно она будет заключаться, пока неясно, как и то, насколько арабские игроки готовы «втянуться» и обеспечить жизнеспособность этого плана: по большому счёту, согласие палестинцев будет зависеть от регионального давления.

Администрация лидера США утверждает, что её инициатива «обеспечивает значительное территориальное расширение для палестинцев и определяет для них земли, разумно сопоставимые по размеру с Западным берегом реки Иордан и сектором Газа» для создания Государства Палестина.

Все еврейские поселения на Западном берегу остаются на своём месте, включая 15 удалённых. Палестинцы получают 70% этой территории, которая, по-видимому, должна быть соединена с сектором Газа специальным тоннелем. Инициатива администрации Штатов замораживает израильскую экспансию и дальнейшее расширение, однако не запрещает отстраиваться на уже занятых землях. Палестинцы должны дать согласие на это при условии признания их государственности. «Пряником» для них, очевидно, должны выступать заморозка израильской экспансии и обещанные Трампом инвестиции в проекты на территории Государства Палестина. Кроме того, им, как говорят эксперты, обещают разблокировать средства в размере $28 млрд для усовершенствования инфраструктуры, образования, здравоохранения и появления новых рабочих мест.

Неприятными моментами остаётся то, что руководство Палестинской автономии должно будет поставить точку на военных выпадах группировок ХАМАС и местного «Исламского джихада» против израильтян. Радикалы должны сложить оружие и сделать невозможное — признать еврейское государство.

Требования, изложенные в презентованной инициативе, вызывают сомнения с точки зрения реализации. Во-первых, власти Палестинской автономии попросту не смогут удержать контроль над сектором Газа и тем более склонить боевые ответвления ХАМАС и палестинского «Исламского джихада» к разоружению. Это проблема мозаичности движения, которая давала о себе знать во время неоднократных сбоев в режиме тишины между Газой и Израилем. Во-вторых, нельзя переоценивать готовность арабских центров силы давить на «партию войны» в Газе или на Палестинскую автономию. Как известно, та же Саудовская Аравия, которая должна была, по словам американских чиновников, «купить» согласие палестинцев, имеет противоречия с ХАМАС и «Исламским джихадом» из-за тяги тех к Ирану. В-третьих, простые палестинцы просто не дадут согласие на аннексию частей Западного берега реки Иордан.

Риск эскалации становится чересчур велик. Доказательством тому служат начавшиеся за час до обнародования «сделки века» протесты в Иудее, Самарии и Газе. Так или иначе, но у палестинцев есть четыре года на обдумывание всех деталей.