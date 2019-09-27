https://static.news.ru/photo/9ce726ec-e11e-11e9-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российские военные за последние два года сбили около 120 дронов. Боевики пытались с помощью беспилотников атаковать авиабазу Хмеймим.

Только с начала 2019-го армия РФ ликвидировала 58 БПЛА на подлёте к объектам Минобороны в Сирии, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Один из последних инцидентов произошёл 3 сентября, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что российскую авиабазу Хмеймим модернизируют и усилят. После завершения реконструкции второй взлётно-посадочной полосы она сможет принимать больше авиации. Кроме того, судоремонтный комплекс откроется в пункте базирования Военно-морского флота РФ в САР.