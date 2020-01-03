Ликвидированного авиацией США главу иранских сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани посмертно повысили в звании до генерал-лейтенанта. Военный погиб в Ираке 3 января 2020 года. Приказ на его уничтожение отдал американский президент Дональд Трамп.
Кроме того, вспоминает портал Rudaw, офицер первым после Исламской революции 1979 года получил самую престижную награду страны — медаль Почёта.
Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана предупредил тех, кто стоит за убийством руководителя сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани, чтобы они ждали «суровой и достойной сожаления» мести.
Генштаб назвал терактом поступок США и отдал дань уважения генералу Сулеймани «за его ведущую роль в борьбе с террористическими и такфирскими группировками, которые являются марионетками преступного правительства Соединённых Штатов».
В заявлении говорится, что иранская нация нанесёт «тяжёлый удар по мировому высокомерию, возглавляемому режимом США и сионистским режимом Израиля».
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал Вашингтон после уничтожения Касема Сулеймани. По его словам, погибший несёт ответственность за гибель многих невинных людей.