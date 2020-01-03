https://static.news.ru/photo/e3f2b29c-2e38-11ea-8055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Faisal Khan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ликвидированного авиацией США главу иранских сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани посмертно повысили в звании до генерал-лейтенанта. Военный погиб в Ираке 3 января 2020 года. Приказ на его уничтожение отдал американский президент Дональд Трамп.

Кроме того, вспоминает портал Rudaw, офицер первым после Исламской революции 1979 года получил самую престижную награду страны — медаль Почёта.

Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана предупредил тех, кто стоит за убийством руководителя сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани, чтобы они ждали «суровой и достойной сожаления» мести.



Генштаб назвал терактом поступок США и отдал дань уважения генералу Сулеймани «за его ведущую роль в борьбе с террористическими и такфирскими группировками, которые являются марионетками преступного правительства Соединённых Штатов».

В заявлении говорится, что иранская нация нанесёт «тяжёлый удар по мировому высокомерию, возглавляемому режимом США и сионистским режимом Израиля».