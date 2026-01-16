Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:00

Стало известно о планах США на Иран на ближайшие дни

Axios: США могут ударить по Ирану в ближайшее время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты могут атаковать Иран в ближайшее время, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники. Произойти они могут в случае возобновления казней антиправительственных протестующих. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи пообещал, что их не будет.

Источники также отметили, что нынешний план Вашингтона включает атаки на объекты иранских сил безопасности, что израильская сторона находит недостаточным. Американские чиновники в свою очередь отметили, что вариант с военным вмешательством по-прежнему возможен, если в Иране возобновятся казни бунтовщиков, — сообщил источник.

Тем временем ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин рассказал, что президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости со страной американских военных объектов. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране. Путин подтвердил готовность России в посреднических усилиях.

США
Иран
политика
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»
Пули в колесах заставили водителя Porsche подчиниться ДПС
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.