Стало известно о планах США на Иран на ближайшие дни Axios: США могут ударить по Ирану в ближайшее время

Соединенные Штаты могут атаковать Иран в ближайшее время, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники. Произойти они могут в случае возобновления казней антиправительственных протестующих. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи пообещал, что их не будет.

Источники также отметили, что нынешний план Вашингтона включает атаки на объекты иранских сил безопасности, что израильская сторона находит недостаточным. Американские чиновники в свою очередь отметили, что вариант с военным вмешательством по-прежнему возможен, если в Иране возобновятся казни бунтовщиков, — сообщил источник.

Тем временем ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин рассказал, что президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости со страной американских военных объектов. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране. Путин подтвердил готовность России в посреднических усилиях.