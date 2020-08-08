США заявили о готовности помочь в расследовании взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/c72d6c06-da59-11ea-90e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Ливану в расследовании причин взрыва в Бейруте. Соответствующую информацию сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Президент подтвердил, что США готовы и намерены продолжать оказывать помощь ливанскому народу в восстановлении. Президент согласился с другими лидерами в необходимости тесно работать в рамках международных усилий. Президент Трамп также призвал правительство Ливана провести всестороннее и прозрачное расследование, в котором США по-прежнему готовы оказать содействие, — цитирует его ТАСС.

Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.