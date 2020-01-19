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Парламент Иордании большинством голосов выступил против покупки израильского газа. Накануне в Аммане — столице страны — прошли акции протеста. Митингующие требовали отказаться от сотрудничества с Иерусалимом в области углеводородов.

Кроме того, демонстранты упрекнули власти в отказе от сотрудничества с арабскими государствами, предлагавшим своё топливо, пишет портал «Петра». Консорциум во главе с американской компанией Noble Energy, разрабатывающей месторождение газа «Левиафан»...