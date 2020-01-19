Вооружённые силы США отказались пропустить российский военный конвой через свой контрольно-пропускной пункт в приграничном городе аль-Маликия в Сирии.
Соответствующие данные озвучила «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR). На кадрах, полученных правозащитной организацией, видно, что инцидент вызвал крупную пробку.
Как писал NEWS.ru, ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков заявил, что террористические группировки в сирийской провинции Идлиб хотят добиться эскалации военного конфликта, чтобы получить поддержку Запада и мобилизовать сторонников.
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