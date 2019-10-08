https://static.news.ru/photo/29936618-ea08-11e9-875c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США вывели военных с севера Сирии из-за планирующейся Турцией военной операции. На такой шаг в районе возможного турецкого вторжения американское командование пошло ради обеспечения безопасности своих войск.

Об этом рассказал представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, который также отметил, что перемещённые американские военные не покидали пределы Сирии, сообщает РИА Новости .

Позиция ведомства была и остаётся таковой, что создание зоны безопасности на севере Сирии — лучший путь к поддержанию стабильности. К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с севера Сирии с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность, — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее News.ru сообщал, что парламент Турции провёл заседание по использованию вооружённых сил страны в Ираке и Сирии. Согласно результатам голосования, действие соответствующего мандата было продлено ещё на один год. В соответствии с выданным мандатом турецкая армия может вести боевые действия за пределами государства.