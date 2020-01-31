https://static.news.ru/photo/38e98da4-441c-11ea-8442-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американские военные заблокировали российский конвой на пропускном пункте на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Al-Masdar News. Несмотря на то, что военнослужащие США не пропустили российский конвой через своё КПП, россияне воспользовались другим маршрутом и всё-таки прибыли в пункт назначения — город Тель-Тамр.

С начала 2020 года это уже девятый случай, когда армия США блокирует передвижения российских военных. Большинство инцидентов произошло возле Тель-Тамра на участках вдоль международной трассы М-4.

Как передавал NEWS.ru, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об одном из таких инцидентов, когда американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж. Эту ситуацию удалось уладить «по военным каналам».