Американские военные заблокировали российский конвой на пропускном пункте на северо-востоке Сирии.
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С начала 2020 года это уже девятый случай, когда армия США блокирует передвижения российских военных. Большинство инцидентов произошло возле Тель-Тамра на участках вдоль международной трассы М-4.
Как передавал NEWS.ru, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об одном из таких инцидентов, когда американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж. Эту ситуацию удалось уладить «по военным каналам».
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