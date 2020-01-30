https://static.news.ru/photo/352c5c60-4399-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американские власти запросили разрешение Ирака на переброску в страну зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для обороны военных объектов армии США.

Председатель Комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил, что вооружённые силы США договариваются с иракскими властями о размещении комплексов.

ТАСС пишет , что на совместном брифинге с министром обороны Милли назвал это необходимой мерой.

Как писал NEWS.ru, в январе американские базы в Ираке попали под обстрел иранских военных, которые ответили на убийство своего генерала в Багдаде. Пентагон отрицал потери и урон личному составу, но позже выяснилось, что ранения получили 50 солдат армии США.