Американские власти запросили разрешение Ирака на переброску в страну зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для обороны военных объектов армии США.
Председатель Комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил, что вооружённые силы США договариваются с иракскими властями о размещении комплексов.
ТАСС
Как писал NEWS.ru, в январе американские базы в Ираке попали под обстрел иранских военных, которые ответили на убийство своего генерала в Багдаде. Пентагон отрицал потери и урон личному составу, но позже выяснилось, что ранения получили 50 солдат армии США.
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