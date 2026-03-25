США предложили Ирану конкретную дату для проведения переговоров

Следы от ракет-перехватчиков, запущенных из израильских систем ПВО в Тель-Авиве во время атаки Ирана

Американская администрация и группа региональных посредников готовятся к возможному мирному саммиту по Ближнему Востоку, который может состояться уже 26 марта, сообщает Axios. При этом пока Иран не дал согласия на участие в переговорах.

Источники портала проинформировали, что США и группа стран-посредников из числа государств региона обсуждают проведение переговоров на высоком уровне о прекращении конфликта. Если Тегеран даст положительный ответ, в саммите, вероятно, примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

При этом издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху испытывает серьезные опасения по поводу возможных договоренностей. Он опасается, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки Тегерану, которые ограничат возможности Израиля наносить удары по иранским объектам. Нетаньяху, по данным источников, боится, что сделка с Ираном не будет учитывать в полной мере интересов еврейского государства.

Ранее Трамп раскрыл детали дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, американская сторона уже ведет переговоры с Ираном, и руководство ближневосточной страны якобы настроено на достижение соглашения.