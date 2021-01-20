США перебросили двести военных из Ирака в Сирию

https://static.news.ru/photo/34778284-5b7d-11eb-8cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency

Соединённые Штаты перебросили двести военнослужащих из Ирака на северо-восток Сирии, сообщают сирийские СМИ.

По данным телеканала Syria TV солдат отправили вертолётами на военные базы в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, а также на нефтяное месторождение «Эль-Омар» и газовое месторождение «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не станет «выгонять» американских военных из Сирии или вступать с ними в вооружённое противостояние. При этом российская сторона ведёт с Вашингтоном диалог, целью которого является установление в регионе определённых правил. Он подчеркнул, что РФ жёстко настаивает на недопустимости применения силы против объектов, которые относятся к сирийскому государству.

Также глава российского МИД отрицательно оценивал действия США и их союзников на Ближнем Востоке. Так, в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Лавров отметил, что Вашингтон активно вмешивается во внутренние дела ближневосточных суверенных государств, и это приведёт, по его словам, к «очень тяжёлым последствиям для стран региона и для народов», писал NEWS.ru.