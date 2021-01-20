США перебросили двести военных из Ирака в Сирию

Соединённые Штаты перебросили двести военнослужащих из Ирака на северо-восток Сирии, сообщают сирийские СМИ.
По данным телеканала Syria TV солдат
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не станет «выгонять» американских военных из Сирии или вступать с ними в вооружённое противостояние. При этом российская сторона ведёт с Вашингтоном диалог, целью которого является установление в регионе определённых правил. Он подчеркнул, что РФ жёстко настаивает на недопустимости применения силы против объектов, которые относятся к сирийскому государству.
Также глава российского МИД отрицательно оценивал действия США и их союзников на Ближнем Востоке. Так, в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Лавров отметил, что Вашингтон активно вмешивается во внутренние дела ближневосточных суверенных государств, и это приведёт, по его словам, к «очень тяжёлым последствиям для стран региона и для народов», писал NEWS.ru.