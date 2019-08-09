https://static.news.ru/photo/924d008e-bc58-11e9-812f-fa163e074e61_660.jpg Президент Ирана Хасан Роухани Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты Америки должны изменить свой подход в отношении Ближнего Востока.

Президент сделал заявление во время разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Тегеран убежден, что снижение напряженности в регионе пойдет на пользу всем. Надеемся, что американцы осознают, что выбранный ими путь ошибочен и у него не будет победителей. Им необходимо изменить свое поведение, – отметил он, комментируя ситуацию напряженности в Персидском заливе.

Роухани также заметил, что некоторые страны пытаются своими действиями осложнить ситуацию в регионе, а Иран заинтересован в дружеском продолжении диалога, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru, в Иране намерены сократить зависимость бюджета страны от нефти. Новые реформы в структуре бюджета Ирана направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений.