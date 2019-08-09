Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты Америки должны изменить свой подход в отношении Ближнего Востока.
Президент сделал заявление во время разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Тегеран убежден, что снижение напряженности в регионе пойдет на пользу всем. Надеемся, что американцы осознают, что выбранный ими путь ошибочен и у него не будет победителей. Им необходимо изменить свое поведение, – отметил он, комментируя ситуацию напряженности в Персидском заливе.
Роухани также заметил, что некоторые страны пытаются своими действиями осложнить ситуацию в регионе, а Иран заинтересован в дружеском продолжении диалога, сообщает
Как писал News.ru, в Иране намерены сократить зависимость бюджета страны от нефти. Новые реформы в структуре бюджета Ирана направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений.