Спасение щенков и мамы-собаки из-под завалов в Турции попало на видео

Фото: Ma Yan/Global Look Press

В Турции спустя 126 часов после землетрясения в Диярбакыре из-под завалов достали двух маленьких щенков вместе с их мамой-собакой. В Сети появились кадры, на которых спасатели бережно передают друг другу чудом выживших животных. Их отправили в ветеринарную клинику.

Ранее NEWS.ru писал о том, как спасали четвероногих, хвостатых, усатых и пернатых после страшного землетрясения в Турции и Сирии, которое стало «катастрофой для всего живого». Под завалами оказались сотни тысяч домашних и уличных животных. По данным экспертов, в одной только Турции под руинами погребены до миллиона зверей.

NEWS.ru также публиковал подборку самых трогательных и невероятных историй чудом выживших детей, стариков и зверей. Одна из них произошла в пострадавшей турецкой провинции Кахраманмараш. Там спустя 55 часов после обрушения из-под завалов спасли 13-летнего мальчика Берата. Все это время он не выпускал из рук своего питомца — волнистого попугая.

В турецком управлении по ЧС заявили, что землетрясение, которое произошло 6 февраля, по силе разрушений было сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб. Согласно последним данным, число жертв удара стихии в стране превысило 20 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения.