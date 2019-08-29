https://static.news.ru/photo/c04b600c-ca68-11e9-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Совет безопасности ООН рассмотрит резолюцию по гуманитарной ситуации в сирийской провинции Идлиб. Документ на рассмотрение внесли Бельгия, Германия и Кувейт.

Эти страны в течение четырёх месяцев пытаются привлечь международное внимание к проблеме, отметил постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен.

Так как ситуация продолжает ухудшаться, мы решили, что время действовать, — приводит его слова ТАСС .

При этом дипломат не уточнил, когда именно резолюция будет вынесена на голосование.

Как писал News.ru, ситуация в Идлибе, который остаётся последней подконтрольной радикальной и умеренной оппозиции территорией, продолжает обостряться. Этому способствует рост напряжённости между Турцией и Сирией, который может привести к полномасштабному военному конфликту двух стран.