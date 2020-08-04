СМИ: семья премьера Ливана пострадала при взрыве в Бейруте

https://static.news.ru/photo/faf3dd84-d682-11ea-abc0-fa163e074e61_660.jpg Хасан Диаб с женой Сувар и дочерью Разан Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали в результате мощного взрыва в Бейруте.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, травмы также получили несколько советников главы кабинета.

Ущерб был нанесён множеству зданий по всей ливанской столице, в том числе президентскому дворцу Баабда и посольству России.

Начальник управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим посетил район морского порта Бейрута, где произошёл взрыв.

Не будем торопить события, пока нельзя утверждать, что результатом взрыва был теракт, — заявил Ибрагим журналистам.

Он подчеркнул, что информация о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности.

В результате взрыва погибли 12 человек. Как сообщает ТАСС, среди погибших лидер ливанской партии «Катаиб». Счёт раненных идёт на сотни. Пожарные команды работают над ликвидацией пожара в порту, задействованы вертолёты.

Основные версии произошедшего — это израильский удар по складу боеприпасов, взрыв пиротехники и взрыв азотного вещества. Однако власти Израиля полностью отвергли свою причастность к инциденту.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что 5 августа станет днём траура в связи со взрывом в Бейруте.