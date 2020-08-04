СМИ: семья премьера Ливана пострадала при взрыве в Бейруте

Дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали в результате мощного взрыва в Бейруте.
Как
Ущерб был нанесён множеству зданий по всей ливанской столице, в том числе президентскому дворцу Баабда и посольству России.
Начальник управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим посетил район морского порта Бейрута, где произошёл взрыв.
Не будем торопить события, пока нельзя утверждать, что результатом взрыва был теракт, — заявил Ибрагим журналистам.
Он подчеркнул, что информация о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности.
В результате взрыва погибли 12 человек. Как
Основные версии произошедшего — это израильский удар по складу боеприпасов, взрыв пиротехники и взрыв азотного вещества. Однако власти Израиля полностью отвергли свою причастность к инциденту.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что 5 августа станет днём траура в связи со взрывом в Бейруте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен