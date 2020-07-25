Слушание по делам Нетаньяху пройдёт 6 декабря

https://static.news.ru/photo/2e4278b8-cf2f-11ea-81a7-fa163e074e61_660.jpg Беньямин Нетаньяху Фото: Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו/facebook.com

Следующее заседание по делам израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху пройдёт 6 декабря.

Следующее слушание пройдёт 6 декабря в 10:00. Глава правительства должен будет предстать перед судом, — сообщает радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ».

Самые серьёзные обвинения Нетаньяху в получении взятки выдвинуты по «делу 4000» о лоббировании интересов телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на новостном портале Walla!.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты по делам «2000» и «1000».

«Дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогих подарков от Арнона Мильчина, стоимость которых составляет почти $300 тысяч. По версии следствия, Нетаньяху лоббировал деловые интересы олигарха.

«Дело 2000» касается попыток Нетаньяху договориться с владельцем медиагрупп «Едиот Ахронот» об освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности конкурента компании.

Как ранее писал NEWS.ru, второе заседание по трём делам против израильского премьера Биньямина Нетаньяху началось 19 июля 2020 года в Окружном суде Иерусалима. Слушание проходит без участия самого политика.