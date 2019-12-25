Россия считает пункт базирования своего ВМФ в Тартусе одной из гарантий сохранения мира и стабильности в Сирии. Такими оценками на итоговой коллегии Министерства обороны РФ поделился президент Владимир Путин. На сегодня российская сторона закончила строительство судоремонтного комплекса в Тартусе, но не планирует останавливаться. Модернизация портовых объектов, как следует из заявлений российских чиновников, продолжится. Впрочем, за эти проекты есть основания переживать: американский «закон Цезаря», который стал частью оборонного бюджета на 2020 год, обещает санкции тем, кто имеет дело с властями Сирии.

Выступая на итоговой коллегии, Путин обратил внимание на то, что российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Арабской Республике.

Авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране, — подчеркнул российский лидер.

Подводя итоги года, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия закончила строительство в пункте базирования ВМФ в Тартусе судоремонтного комплекса. Также, по его словам, в 2019 году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищённые укрытия для оперативно-тактической авиации.

Сегодня в местах дислокации российской группировки войск в Сирии развёрнута современная военная и социальная инфраструктура, — сказал Шойгу.

Что касается Тартуса, то, как следует из прозвучавших 17 декабря заявлений вице-премьера РФ Юрия Борисова, на модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус будет потрачено полмиллиарда долларов в ближайшие четыре года. Это будет сделано в целях наладить работу старого порта и создания нового торгового порта, отметил чиновник, находившийся с рабочим визитом в Сирии. В настоящее время в Тартусе созданы рабочие места для 3700 человек, несмотря на низкую нагрузку, следует из слов вице-премьера. Российская сторона хочет усовершенствовать порт до современного уровня, восстановить те объекты, которые в этом нуждаются. Немаловажным проектом в Москве считают и прокладку новой железной дороги через территорию Сирии и Ирака для создания транспортного коридора «Средиземное море — Персидский залив». Это, по замыслу инвесторов, увеличит грузопоток через сирийский порт.

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Два года назад Москва и Дамаск подписали соглашение о продлении аренды в Тартусе территории для российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ — сроком на 49 лет. Сирийское правительство долгое время медлило внести ясность в переговоры с Москвой. Велись широкие дискуссии относительно того, как будет выглядеть двусторонний контракт. Например, сирийскую сторону волновало число рабочих мест, которые должны были быть созданы российскими компаниями, обслуживающими Тартус. Как становится ясно из последних событий, этот вопрос не разрешён до сих пор. Позже в ситуации вокруг порта появились данные, подтверждающие, что речь идёт о долгосрочном договоре аренды, который даёт Москве права на коммерческое использование порта и земли, закреплённой за ним. Как обращали внимание арабоязычные СМИ, согласно условиям сделки с САР, Москва не должна платить в рамках договора об аренде — она взяла на себя обязательство разрешить сирийцам использовать расположенные в Тартусе объекты.

Министр транспорта Сирии Али Хаммуд подчёркивал, что контракт является шагом по укреплению партнёрства в области управления, расширения и эксплуатации порта Тартус. Договорённости, по его словам, были заключены таким образом, чтобы и Россия, и Сирия извлекли выгоду.