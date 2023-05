Сирийская Арабская Республика сейчас находится на этапе, когда подходит к концу период затяжного кризиса и гражданской войны, отметил в беседе с NEWS.ru бывший посол СССР и РФ в Дамаске Александр Зотов. Дипломат пояснил, что вокруг Сирии «формируется новая среда». Идут переговоры с Турцией о восстановлении суверенитета Дамаска над всеми территориями Сирии, начинается процесс возвращения страны в арабскую семью, САР и США обсуждают ослаблении санкций.

Сирийский политический деятель Али аль-Ахмад считает, что все эти успехи во многом заслуга российских дипломатов, которые проделали огромную работу, чтобы добиться прогресса. По мнению эксперта, именно достижения России по выведению Сирии из изоляции и подтолкнули США к переговорам.

«Они поняли, что их планы разрушить страну и сменить там власть окончательно провалились, и теперь готовят пути отхода», — полагает аль-Ахмад.

Официально суть переговоров Сирии и США в Омане не раскрывается, как и состав переговорщиков, но в беседе с NEWS.ru иракский эксперт по международным отношениям и основатель портала «Голос Арабов» Ибрагим Муса предположил, что в ходе встречи США пытались найти приемлемый вариант вывода войск из страны.

«Кроме Израиля никто из ключевых региональных игроков не заинтересован в присутствии США в Сирии. Даже член НАТО Турция против соседства с американскими военными, которые вооружают антитурецкие курдские формирования на севере САР», — говорит Муса.

Глава Россотрудничества в Сирии Николай Сухов пояснил NEWS.ru, что главная цель России в арабском государстве — стабилизация ситуации. А пока Дамаск не возобновит отношения с соседями, реального восстановления не будет.

Поэтому для России так важно, чтобы Сирия снова стала частью арабского мира. Эксперт считает: возвращение страны в ЛАГ неизбежно приведет к арабским инвестициям в сирийскую экономику, что ускорит её восстановление.

При этом Сухов отмечает, что в настоящий момент о восстановлении Сирии говорить сложно — страна стагнирует. Но после вливаний со стороны арабских держав восстановится энергетика, а за ней промышленность и торговля, надеется он. Боевики смогут вернуться к нормальной жизни или уехать из страны. Так или иначе Сирия начнет жить в мирном русле, а не полувоенном, как сейчас, прогнозирует эксперт.

Востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Сирия является важным элементом российской внешней политики, поскольку «именно с сирийской площадки Россия проецирует силу на весь регион». Присутствие в арабской стране дает России, по его словам, возможность участвовать в политике Ближнего Востока на правах полноценного ближневосточного игрока, а не просто внерегионального актора.

У России в Сирии есть авиабаза Хмеймим в Латакии и порт с пунктом обслуживания кораблей в Тартусе. Глава Россотрудничества в Сирии Николай Сухов считает, что этим Россия не только обозначает свое военно-политическое присутствие на Ближнем Востоке, но и «угрожает южному флангу НАТО», то есть средиземноморским странам — членам Альянса. Кроме того, «российские базы в САР — промежуточный пункт для экспансии в Африку, в первую очередь экономической».

Сирийский политический деятель Али аль-Ахмад считает, что Россия заинтересована в Сирии, так как понимает, что сильный Дамаск — это прежде всего сильный лояльный союзник.

«Вспомните, когда развалился Советский Союз и Россия была не в лучшем состоянии, Сирия сохраняла с ней крепкие отношения. Москва знает, что Дамаск — это верный партнер, который никогда не отвернется», — напоминает сирийский эксперт.

Россия сейчас зарабатывает на Сирии весьма и весьма мало, если вообще зарабатывает, считает Сухов. По его словам, частные российские компании (прежде всего это предприятия по переработке фосфатов) работают чуть ли не себе в убыток. А других масштабных российских проектов там нет.

По мнению Кирилла Семенова, за решением России оказать военную поддержку Сирии стояли прежде всего геополитические интересы и на данном этапе средства, выделяемые Россией на содержание военных баз и помощь Асаду, существенно превосходят любые доходы, которые можно получить от Дамаска.

Фото: Cindy Miller Hopkins/CMH_Jordan_022867/Global Look Look Press

При этом в Сирии есть очень много нереализованных потенциально перспективных проектов. Сухов считает, например, что на данном этапе экономика страны находится в столь плачевном состоянии, что можно выбирать практически любое поле деятельности.

Так, Сирия для России могла бы быть интересна не столько ресурсами, сколько своим географическим положением в Восточном Средиземноморье и транспортно-логистическими маршрутами через этот регион, тем более что с древних времен он всегда была важным пунктом перевалки грузов.

«И сейчас Сирия может стать одним из крупнейших хабов, с помощью которого можно обходить любые санкции, которые, как мы все понимаем, надолго. Соответственно, надо выстраивать цепочки поставок, а Сирия — идеальное место для этого», — говорит Сухов.

Кроме того, по его мнению, Россия могла бы хорошо зарабатывать на морских грузоперевозках и на управлении портом в Тартусе, если бы открыла там ремонтный завод. Во всем Восточном Средиземноморье сейчас нет ни одной базы для ремонта и обслуживания транзитных судов.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Порт Тартус