Сирия сближается с прежними врагами: отвернется ли Башар Асад от России Дамаск вернулся в ЛАГ и ведет переговоры с США и саудитами

Фото: Syrian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча Ибрагима Раиси и Башара Асада

После долгих лет международной изоляции Сирия возвращается в мировую политику. Арабские страны восстанавливают членство Дамаска в Лиге арабских государств (ЛАГ). Чуть ранее в Омане прошли переговоры между Арабской Республикой и США, где, предположительно, обсуждался вывод американских войск из Сирии. Президент САР Башар Асад и его дипломаты становятся желанными гостями, например, в Саудовской Аравии, которая раньше однозначно поддерживала сирийскую оппозицию. Но тут возникает вопрос — если Сирия наладит отношения с миром, а введенные против нее санкции будут ослаблены, как изменится роль России в регионе? Останется ли она столь же важна для Дамаска, как сейчас? Какие у Москвы сейчас интересы в Сирии и чего ждет Асад от России — в материале NEWS.ru.

Что происходит в Сирии сейчас

Сирийская Арабская Республика сейчас находится на этапе, когда подходит к концу период затяжного кризиса и гражданской войны, отметил в беседе с NEWS.ru бывший посол СССР и РФ в Дамаске Александр Зотов. Дипломат пояснил, что вокруг Сирии «формируется новая среда». Идут переговоры с Турцией о восстановлении суверенитета Дамаска над всеми территориями Сирии, начинается процесс возвращения страны в арабскую семью, САР и США обсуждают ослаблении санкций.

Сирийский политический деятель Али аль-Ахмад считает, что все эти успехи во многом заслуга российских дипломатов, которые проделали огромную работу, чтобы добиться прогресса. По мнению эксперта, именно достижения России по выведению Сирии из изоляции и подтолкнули США к переговорам.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Башар Асад

«Они поняли, что их планы разрушить страну и сменить там власть окончательно провалились, и теперь готовят пути отхода», — полагает аль-Ахмад.

Официально суть переговоров Сирии и США в Омане не раскрывается, как и состав переговорщиков, но в беседе с NEWS.ru иракский эксперт по международным отношениям и основатель портала «Голос Арабов» Ибрагим Муса предположил, что в ходе встречи США пытались найти приемлемый вариант вывода войск из страны.

«Кроме Израиля никто из ключевых региональных игроков не заинтересован в присутствии США в Сирии. Даже член НАТО Турция против соседства с американскими военными, которые вооружают антитурецкие курдские формирования на севере САР», — говорит Муса.

Почему Россия выводит Сирию из изоляции

Глава Россотрудничества в Сирии Николай Сухов пояснил NEWS.ru, что главная цель России в арабском государстве — стабилизация ситуации. А пока Дамаск не возобновит отношения с соседями, реального восстановления не будет.

Поэтому для России так важно, чтобы Сирия снова стала частью арабского мира. Эксперт считает: возвращение страны в ЛАГ неизбежно приведет к арабским инвестициям в сирийскую экономику, что ускорит её восстановление.

При этом Сухов отмечает, что в настоящий момент о восстановлении Сирии говорить сложно — страна стагнирует. Но после вливаний со стороны арабских держав восстановится энергетика, а за ней промышленность и торговля, надеется он. Боевики смогут вернуться к нормальной жизни или уехать из страны. Так или иначе Сирия начнет жить в мирном русле, а не полувоенном, как сейчас, прогнозирует эксперт.

Зачем Сирия нужна России

Востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Сирия является важным элементом российской внешней политики, поскольку «именно с сирийской площадки Россия проецирует силу на весь регион». Присутствие в арабской стране дает России, по его словам, возможность участвовать в политике Ближнего Востока на правах полноценного ближневосточного игрока, а не просто внерегионального актора.

У России в Сирии есть авиабаза Хмеймим в Латакии и порт с пунктом обслуживания кораблей в Тартусе. Глава Россотрудничества в Сирии Николай Сухов считает, что этим Россия не только обозначает свое военно-политическое присутствие на Ближнем Востоке, но и «угрожает южному флангу НАТО», то есть средиземноморским странам — членам Альянса. Кроме того, «российские базы в САР — промежуточный пункт для экспансии в Африку, в первую очередь экономической».

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин на авиабазе Хмеймим

Сирийский политический деятель Али аль-Ахмад считает, что Россия заинтересована в Сирии, так как понимает, что сильный Дамаск — это прежде всего сильный лояльный союзник.

«Вспомните, когда развалился Советский Союз и Россия была не в лучшем состоянии, Сирия сохраняла с ней крепкие отношения. Москва знает, что Дамаск — это верный партнер, который никогда не отвернется», — напоминает сирийский эксперт.

На чем Россия зарабатывает в Сирии

Россия сейчас зарабатывает на Сирии весьма и весьма мало, если вообще зарабатывает, считает Сухов. По его словам, частные российские компании (прежде всего это предприятия по переработке фосфатов) работают чуть ли не себе в убыток. А других масштабных российских проектов там нет.

По мнению Кирилла Семенова, за решением России оказать военную поддержку Сирии стояли прежде всего геополитические интересы и на данном этапе средства, выделяемые Россией на содержание военных баз и помощь Асаду, существенно превосходят любые доходы, которые можно получить от Дамаска.

Фото: Cindy Miller Hopkins/CMH_Jordan_022867/Global Look Look Press Предприятие по переработке фосфатов

Чем Сирия может быть интересна России

При этом в Сирии есть очень много нереализованных потенциально перспективных проектов. Сухов считает, например, что на данном этапе экономика страны находится в столь плачевном состоянии, что можно выбирать практически любое поле деятельности.

Так, Сирия для России могла бы быть интересна не столько ресурсами, сколько своим географическим положением в Восточном Средиземноморье и транспортно-логистическими маршрутами через этот регион, тем более что с древних времен он всегда была важным пунктом перевалки грузов.

«И сейчас Сирия может стать одним из крупнейших хабов, с помощью которого можно обходить любые санкции, которые, как мы все понимаем, надолго. Соответственно, надо выстраивать цепочки поставок, а Сирия — идеальное место для этого», — говорит Сухов.

Кроме того, по его мнению, Россия могла бы хорошо зарабатывать на морских грузоперевозках и на управлении портом в Тартусе, если бы открыла там ремонтный завод. Во всем Восточном Средиземноморье сейчас нет ни одной базы для ремонта и обслуживания транзитных судов.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press Порт Тартус

«Но за несколько лет с момента подписания между Сирией и Россией договора об управлении этим портом в Тартусе инвестиций туда не было сделано вообще. Он никак не модернизирован, поэтому пока говорить о заработке трудно», — говорит Сухов.

В притоке российских инвестиций заинтересован и Дамаск, сирийцы активно призывают Россию к более широкому экономическому сотрудничеству, не только на уровне государств, но и на уровне компаний.

«Но российские бизнесмены практически не сотрудничают, хоть и понимают, что у Сирии огромный потенциал. Не нужно ждать, пока придут все остальные, а потом жалеть об упущенных возможностях», — предостерегает сирийский политик Али аль-Ахмад.

Он предлагает России рассмотреть самые разные сферы в Сирии. К примеру, туристический рынок. Эксперт считает, что российские туристические компании могут сделать так, чтобы любители поездок в Египет, Турцию или Кипр выбирали в качестве нового маршрута сирийские пляжи.

«У нас то же самое море, такое же солнце, интересные люди и древняя культура. Это огромная ниша, несущая потенциально большую выгоду для России. Но, к сожалению, сотрудничеству на уровне бизнесов уделяется очень мало внимания, все заняты политикой», — считает эксперт.

Забудет ли Сирия о России

Сирию ждет активный восстановительный период, в котором Россия будет играть огромную роль, сказал NEWS.ru бывший посол в Дамаске Александр Зотов. Дипломат полагает, что «перспектив много, желающих помогать тоже, а сирийцы как представители восточных народов будут стараться извлекать пользу из всех, из кого смогут». На этом фоне появляются опасения, что Россия может утратить свои лидирующие позиции.

Эти опасения разделяет глава Россотрудничества в Сирии. По его словам, отход Сирии от России вполне возможен в перспективе нескольких лет, когда туда придут богатые арабские инвесторы из Персидского залива.

«Это произойдет, как только руководство Сирии почувствует какую-то стабилизацию ситуации. До конца Россию, конечно, оттуда никто не выведет, пока сами мы не уйдём», — говорит эксперт. Тем более что и для самих арабов из Персидского залива, по его словам, присутствие России в Сирии — это фактор стабильности и безопасности, своего рода силовая гарантия сохранности их инвестиций и бизнеса.

Семенов считает, что пока у власти находится Асад, Сирия ни при каких условиях не будет отдаляться от России. «В Сирии еще не закончилась гражданская война — до сих пор есть районы, удерживаемые оппозиционными и радикальными формированиями. В этих условиях уход России стал бы экзистенциальной проблемой для Асада», — говорит эксперт.

Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Presss

С такой точкой зрения согласен и Ибрагим Муса. «Только Москве решать, как долго ей оставаться в Сирии, так как Асад понимает, что одно только российское военное присутствие помогает ему сохранять лояльность могущественных местных элит», — считает он.

«Асад нуждается в России, чтобы в Сирии не повторился сценарий Судана, где генерал Мухаммед Дагло, имея за спиной практически собственную армию, пошел брать столицу. Таких генералов у Сирии много, и только российское военное присутствие держит их в узде», — поясняет Муса.

В том, что сирийцы не забудут о России, убежден и бывший посол России в Сирии Александр Зотов. «Я уверен, что сирийцы умеют хранить добрую память, и понимают, что Россия — их единственная настоящая опора», — отметил дипломат.