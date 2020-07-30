Действующие на северо-востоке Сирии курдские политики демонстрируют интерес к расширению влияния на другие неподконтрольные официальному Дамаску районы. Представители оппозиции, которая базируется в мятежной провинции Идлиб, приняли участие в мероприятиях курдской Партии будущего Сирии (Future Syria Party) в Ракке. В экспертной среде указывают на то, что административные структуры сирийского северо-востока всегда настаивали на своей политической универсальности.
Очередное заседание Партии будущего Сирии, которую турецкий официоз нередко
Как сообщается, в этих мероприятиях Партии будущего Сирии, приняли участие члены военного совета Ракки, а также представители департаментов, советов, органов, политических партий и племён из Идлиба, Хамы и Хомса. На встрече было
Состав встречи заставил аналитиков говорить о том, что курдские политические структуры пытаются проецировать своё влияние на арабские районы страны, хотя, как известно, между коалицией Демократические силы Сирии (ДСС), которые объединили под своим крылом курдские военизированные группировки, и арабскими суннитскими племенами уже долгое время фиксируется напряжённость, вызванная главным образом проблемой вовлечённости последних в локальные административные структуры.
В ДСС всегда говорили, что они являются политической силой для всей Сирии, а не только для курдских районов или северо-восточной части страны, заметил в разговоре с NEWS.ru независимый исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии» Владимир ван Вильгенбург. Он напоминает, что несколько повстанческих группировок из Идлиба присоединились к ДСС после того, как бежали от связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и поддерживаемых Турцией боевиков во время гражданской войны.
Этим повстанческим группировкам было бы трудно снова войти в Идлиб без поддержки России. США не действуют в этом районе, если не считать авиаударов по джихадистам. В прошлом были сообщения о переговорах Асада и ДСС по Идлибу — по поводу отправки бойцов ДСС в провинцию, чтобы помочь сирийскому правительству, однако эти переговоры провалились.
Не менее интересным стало почти параллельное событие в северо-восточной провинции Хасеке, где было объявлено о создании Фронта мира и свободы — политической структуры, основным компонентом которой, как
В разговоре с NEWS.ru ван Вильгенбург обратил внимание на то, что КНС сформировала альянс с движением Джарбы и ассирийской партией главным образом для будущих межсирийских переговоров на северо-востоке Сирии. Возможно, день достижения подобия компромисса не так уж и далёк.
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