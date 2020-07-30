Действующие на северо-востоке Сирии курдские политики демонстрируют интерес к расширению влияния на другие неподконтрольные официальному Дамаску районы. Представители оппозиции, которая базируется в мятежной провинции Идлиб, приняли участие в мероприятиях курдской Партии будущего Сирии (Future Syria Party) в Ракке. В экспертной среде указывают на то, что административные структуры сирийского северо-востока всегда настаивали на своей политической универсальности.

Очередное заседание Партии будущего Сирии, которую турецкий официоз нередко пытается представить как некое ответвление курдской партии Демократический союз, было посвящено формированию её так называемого «идлибского крыла». Это выглядит интересно с учётом того, что в провинции Идлиб наряду с откровенно радикальными группировками действуют формирования умеренной сирийской оппозиции, которая лояльна Турции. Именно эти соединения были ударной силой наступательных операций Анкары на севере Сирии, направленных против курдов. Кроме того, именно протурецкие группировки несут ответственность за жесткое убийство генерального секретаря Партии будущего Сирии Хеврин Халаф, которое произошло в прошлом году.

Как сообщается, в этих мероприятиях Партии будущего Сирии, приняли участие члены военного совета Ракки, а также представители департаментов, советов, органов, политических партий и племён из Идлиба, Хамы и Хомса. На встрече было замечено командование Северной демократической бригады — структуры, входившей в протурецкую коалицию оппозиционных группировок Свободная сирийская армия (ССА).

Состав встречи заставил аналитиков говорить о том, что курдские политические структуры пытаются проецировать своё влияние на арабские районы страны, хотя, как известно, между коалицией Демократические силы Сирии (ДСС), которые объединили под своим крылом курдские военизированные группировки, и арабскими суннитскими племенами уже долгое время фиксируется напряжённость, вызванная главным образом проблемой вовлечённости последних в локальные административные структуры.

В ДСС всегда говорили, что они являются политической силой для всей Сирии, а не только для курдских районов или северо-восточной части страны, заметил в разговоре с NEWS.ru независимый исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии» Владимир ван Вильгенбург. Он напоминает, что несколько повстанческих группировок из Идлиба присоединились к ДСС после того, как бежали от связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и поддерживаемых Турцией боевиков во время гражданской войны.

Этим повстанческим группировкам было бы трудно снова войти в Идлиб без поддержки России. США не действуют в этом районе, если не считать авиаударов по джихадистам. В прошлом были сообщения о переговорах Асада и ДСС по Идлибу — по поводу отправки бойцов ДСС в провинцию, чтобы помочь сирийскому правительству, однако эти переговоры провалились. Владимир ван Вильгенбург исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии» исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии»

Не менее интересным стало почти параллельное событие в северо-восточной провинции Хасеке, где было объявлено о создании Фронта мира и свободы — политической структуры, основным компонентом которой, как сообщается , стал Курдский национальный совет (КНС) — не менее известная политическая фракция этой этнической группы, разбросанной по всему Ближнему Востоку. Помимо него, туда вошли Демократическая революционная организация и созданное известным оппозиционером Ахмедом Джарбой «Завтра Сирии». Арабская компонента новой политической партии также могла свидетельствовать о широких курдских амбициях. Тем не менее, это всё остается на уровне гипотез.

MFA Russia/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru ван Вильгенбург обратил внимание на то, что КНС сформировала альянс с движением Джарбы и ассирийской партией главным образом для будущих межсирийских переговоров на северо-востоке Сирии. Возможно, день достижения подобия компромисса не так уж и далёк.