Шойгу обсудит вопросы обороны с иранским коллегой

Фото: t.me/mod_russia

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу проведет в Тегеране переговоры со своим иранским коллегой Мохаммедом Резой Аштияни, сообщает агентство Tasnim. Встреча пройдет во вторник, 19 сентября. В ней также будут участвовать представители командования вооруженных сил Ирана. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ожидается, что на переговорах стороны обсудят события в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

Ранее Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности. Они также обсудили текущие военно-политические события на региональном и мировом уровне. Стороны выразили друг другу конструктивные мнения относительно дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия и обмена опытом между вооруженными силами двух стран в сфере обороны и обеспечения национальной безопасности.

В апреле глава российского военного ведомства провел переговоры с министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве. На встрече отмечено, что координация усилий двух стран «оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире». Шойгу уточнил, что рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество и ценит тот факт, что после назначения Ли Шанфу приехал в Москву в рамках первого зарубежного визита.