Ширин Абу-Акле, Палестина: у арабских СМИ появилась новая мученица Убийство палестинской журналистки в ходе израильской спецоперации чревато новым витком напряженности на Ближнем Востоке

Фото Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что корреспондентка Ширин Абу-Акле, которую знают по всему Ближнему Востоку, была застрелена израильтянами в Дженине, городе на севере Палестинской автономии, где проходили стычки между усиленными патрулями и местными жителями. Ширин и ее команда снимали репортаж о происходящем, причем на журналистке был надет жилет с надписью PRESS, но в нее все равно выстрелили. Ширин срочно доставили в одну из местных больниц, но помочь уже не смогли. Убийство всколыхнуло всю Палестину. Глава Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) Махмуд Аббас обвинил Израиль в причастности к смерти журналистки и призвал создать международную комиссию по расследованию обстоятельств ее гибели.

Обмен обвинениями

В момент убийства не происходило никаких столкновений, израильские военные целенаправленно убили Ширин выстрелом в голову, сообщила журналистка Al Jazeera Сата Ханайша, находившаяся на месте событий.

Нас было четыре женщины, все были в жилетах и в касках. Оккупационная армия (армия Израиля. — NEWS.ru) не прекращала огонь даже после того, как Ширин рухнула. Я не могла протянуть руку, чтобы вытащить ее, из-за череды выстрелов. Армия стреляла на поражение, — сказала она.

Al Jazeera обвинил «оккупационные силы» в совершении хладнокровного убийства и нарушении международного права. Также телеканал призвал мировое сообщество «не закрывать глаза на случившееся» и заставить Израиль ответить за это.

Согласно израильской версии, во время убийства журналистки израильтяне отстреливались от нападавших палестинцев. Представитель израильской армии Авихай Адраи и вовсе заявил, что публикуемая в арабских СМИ информация не является достоверной, так как предварительные оценки указывают, что «Ширин Абу-Акле была убита в результате палестинских обстрелов».

В Сети распространилось видео, на котором, как утверждает израильская сторона, видно, как палестинец стреляет в Ширин. Позже еврейская правозащитная организация B'Tselem прибыла на место съемок и установила, что видео было снято в совершенно другом месте.

Журналист скорбит в связи с убийством журналистки Al Jazeera Ширин Абу-Акле в больнице города Дженин на Западном берегу Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

Со своей стороны министр иностранных дел Израиля Яир Лапид добавил, что журналисты в зонах конфликта должны находиться под защитой, и предложил начать палестино-израильское расследование.

Незадолго до убийства Ширин израильские силы обстреляли несколько рыбацких лодок на севере Газы, а также ранили в спину палестинского журналиста Али аль-Самвиди. Вообще в последние месяцы трагичные столкновения на Святой земле, увы, не редкость. С 22 марта по 11 апреля было убито более 30 палестинцев и 18 израильтян. Ситуация обострилась после израильских рейдов по палестинским городам, а также штурма мечети Аль-Акса в середине апреля.

Мученица ХАМАС

Ширин родилась в 1971 году в Иерусалиме в христианской семье, окончила факультет журналистики в Университете Ярмук в Иордании. Она устроилась на работу в Al Jazeera в 1996 году, через год после основания компании.

В недавнем интервью, посвященном тонкостям работы палестинских журналистов в Израиле, Ширин призналась, что работая в Израиле, она всегда ощущала, что ее преследуют. Ее часто останавливали вооруженные израильтяне (или, как их называла Ширин, «поселенцы») и требовали прекратить съемку или проследовать с ними в участок.

Ширин говорила, что за время ее работы самым шокирующим из увиденного стала тюрьма в Ашкелоне, где заключенные на длительные сроки палестинцы просили передать послания своим семьям.

Некоторые арабские блогеры выдвигают версию, что израильские официальные лица и силы безопасности спланировали эту атаку как раз из-за того, что они были хорошо знакомы с деятельностью Ширин и ее репортажами, которые «разоблачали преступления сионистов».

Члены Синдиката палестинских журналистов принимают участие в акции протеста в городе Газа, чтобы осудить убийство репортёра Al Jazeera Ширин Абу-Акле Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинское Исламское движение сопротивления (ХАМАС), контролирующее сектор Газа, уже причислило Ширин в ряды своих мучеников, назвав ее «шахидкой свободы слова», а также нарисовав плакат в своем стиле — с портретом мученицы, исламским знаменем и мечетью Аль-Акса.

Режим оккупации скоро встретит истинное поражение и раскол, который определит его будущее. Мы уверены, что скоро нас ожидает битва, в которой будет победа, не сравнимая ни с чем из того, что было раньше, — заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Салих аль-Альвари.

Война Al Jazeera с Израилем

С момента основания издания между Al Jazeera и Израилем на информационном поле ведется борьба не на жизнь, а на смерть. Издание является одним из главных мировых пропалестинских СМИ, а Катар, которому принадлежит портал, поддерживает палестинцев различными способами. Так, Доха считается основным союзником ХАМАС.

Среди прочего, Катар финансирует восстановление подконтрольного ХАМАС сектора Газа после последнего масштабного противостояния с Израилем в мае прошлого года. Тогда в ходе израильских ударов была полностью снесена региональная штаб-квартира Al Jazeera в Газе.

В катарской штаб-квартире Al Jazeera почтили память убитой Ширин, отметив ее храбрость и приверженность журналистскому делу. Китай, Иран и Бельгия также жестко осудили действия израильском армии. Союзники Израиля, например США, ограничились призывом к расследованию. Наиболее жестко выразились мировые правозащитные организации вроде Amnesty International, которая ранее опубликовала 280-страничный доклад об апартеиде в Израиле.

Убийство опытной журналистки Ширин Абу-Акле — кровавое напоминание о смертоносной системе, в которой Израиль запирает палестинцев. Израиль безнаказанно убивает палестинцев направо и налево. Сколько еще людей должно умереть, прежде чем международное сообщество примет меры, чтобы привлечь Израиль к ответственности за продолжающиеся преступления против человечности? — заявил Салех Хигази, заместитель директора Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Ширин по-арабски означает «свежая красота», вспоминают ее коллеги. Двадцать лет назад она делала один из первых репортажей как раз из Дженина, и тогда Ширин сказала, что ей достаточно, если она просто будет голосом тех, кто не может сам донести до мира свою скорбь. Многие молодые люди брали с нее пример, они тоже хотели стать журналистами и, становясь перед зеркалом, повторяли фразу, которой она заканчивала свои репортажи: «Ширин Абу-Акле, „Аль-Джазира“, Палестина». Всю жизнь Ширин была таким голосом палестинского народа, и вот Аллах судил ей скончаться в том же Дженине.