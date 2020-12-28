Сговор с саудитами: Израиль готовит новые покушения

Генеральный секретарь ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла заявил о том, что Израиль и Саудовская Аравия готовят на него покушение. Об этом он сообщил в эфире ливанского телевидения. По словам лидера «партии Аллаха», его сторонники, тем не менее, готовы отразить любое нападение, потому что их арсеналы удвоились за последний год. Подобные утверждения могут подтолкнуть израильтян к серьёзным мерам. Они не раз демонстрировали готовность действовать решительно в том, что касается «оружейных» вопросов противника.

В разговоре с телеканалом «Аль-Маядин» Насралла выразил уверенность в существовании саудовско-израильского заговора против него. По его словам, Эр-Рияд уже давно — «со времён войны в Йемене» — пытался инспирировать покушение на него.

Американцы согласились на уговоры Саудовской Аравии убить меня, но только чтобы Израиль осуществил это, — заключил генеральный секретарь шиитской организации.

Он в то же время пообещал возмездие тем, кто организовал устранение командующего силами «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в январе этого года в Ираке, а также убийство двухмесячной давности командира Али Мохсена в южных кварталах Дамаска.

Babak Jeddi/Global Look Press

Помимо этого, Насралла подвёл итоги процесса модернизации имеющегося у «Хезболлы» вооружения, пообещав, что в случае внезапного конфликта «партия Аллаха» сможет поразить любую точку на территории еврейского государства.

Силы сопротивления удвоили за последнее время свой арсенал и располагают достаточным количеством высокоточных ракет, что позволяет поразить любую точку в Израиле в случае агрессии, — подчеркнул Насралла.

Генсек «Хезболлы» заявил, что его сторонники используют «подходящее оружие» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Армии обороны Израиля, которые с этого момента «стали значительно реже появляться в ливанском небе».

В действительности интенсивность полётов израильских ВВС в ливанском воздушном пространстве существенно возросла в последнее время. В еврейском государстве объясняют повышение активности опасностью возможных вооружённых вылазок бойцов «Хезболлы» в отместку за израильские ракетные удары по сирийской территории. Официальный Дамаск и «партия Аллаха» являются тесными союзниками: бойцы шиитской организации помогли сирийскому правительству восполнить недостаток военной силы на фоне больших потерь — ещё до того как Россия начала свою кампанию в Арабской Республике. Теперь же на юге Сирии действует множество локальных ячеек «Хезболлы», которые состоят в основном из местных сил и рассматриваются израильтянами как угроза.

Заявление Насраллы о наращивании военных арсеналов может иметь непредсказуемые последствия для позиций «Хезболлы» в граничащих с еврейским государством странах. Израильская армия не раз показывала свою готовность действовать до конца в борьбе со складами, а также с заводами по производству оружия для «Хезболлы» и для иранских сил на территории как Ливана, так и Сирии. Так, мишенью одного из недавних разрушительных обстрелов израильских ВВС по целям в районе сирийского Масьяфа стали склады и штаб-квартира научно-исследовательского центра.

Есть основания ожидать, что подобные обстрелы со стороны Армии обороны только участятся в период президентства Джо Байдена в США. Еврейское государство теперь вряд ли будет обладать столь безусловной поддержкой со стороны Вашингтона, которую за последние четыре года обеспечивала администрация Дональда Трампа. В этой связи у израильтян возникнет соблазн действовать более автономно в отношении существующих угроз как на северном, так и на южном фронтах.