Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами с территории города Сана (столица Йемена).
Об этом сообщил официальный представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики.
Как сообщает агентство SAP, аль-Малики заявил, что перехват ракет произошёл в 00:30 (время совпадает с мск). Он отметил, что ракеты были направлены на мирное население и гражданские объекты.
Как ранее писал NEWS.ru, стороны конфликта в Йемене достигли согласия об обмене 1,4 тысячи пленных. К такому решению они пришли в рамках стокгольмского процесса по урегулированию ситуации в стране.
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