https://static.news.ru/photo/64720a7c-5476-11ea-b580-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами с территории города Сана (столица Йемена).

Об этом сообщил официальный представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики.

Как сообщает агентство SAP, аль-Малики заявил, что перехват ракет произошёл в 00:30 (время совпадает с мск). Он отметил, что ракеты были направлены на мирное население и гражданские объекты.

Как ранее писал NEWS.ru, стороны конфликта в Йемене достигли согласия об обмене 1,4 тысячи пленных. К такому решению они пришли в рамках стокгольмского процесса по урегулированию ситуации в стране.