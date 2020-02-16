https://static.news.ru/photo/da241704-50d1-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Стороны конфликта в Йемене достигли согласия об обмене 1,4 тысячи пленных. К такому решению они пришли в рамках стокгольмского процесса по урегулированию ситуации в стране.

Об этом сообщил глава делегации мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на переговорах в Иордании Мухаммед Абдель Салям, передаёт портал Al Masirah.

По его словам, среди тех, кто будет освобождён по достигнутому в Аммане соглашению, «граждане Судана и подданные Саудовской Аравии».

Спецпредставитель генсекретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс подтвердил информацию и отметил, что обмен пленными будет происходить поэтапно. Сроки завершения этого процесса не называются.

Ранее в Германии официально завершила работу Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме, который проходил с 14 по 16 февраля, приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 гидеров государств, а также глав и членов правительств. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, однако мероприятие считается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений вопросов глобального мироустройства, сообщал NEWS.ru.