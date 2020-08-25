Саад Харири не стал выдвигаться на пост премьер-министра Ливана

https://static.news.ru/photo/4d0df3e2-e6dd-11ea-9276-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/saadhariri

Лидер общественно-политического движения «Аль-Мустакбаль» и экс-премьер Ливана Саад Харири не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы нового правительства, следует из сообщения пресс-службы бывшего премьера.

Я объявляю ливанцам, что не являюсь кандидатом в премьер-министры, и прошу больше не упоминать меня в таком качестве, — подчеркнул Харири, слова которого приводит ТАСС.

Также политик призвал президента республики Мишеля Ауна ускорить проведение консультаций с парламентскими фракциями по вопросу о назначении нового премьера. По словам Харири, движение «Аль-Мустакбаль» выдвинет своего кандидата во время этих консультаций.

Ранее NEWS.ru писал, что ливанские следователи выдали ордер на арест главы таможенной службы республики Бадри Дахера. Его задержали по делу о взрыве в морском порту Бейрута.