Лимоновцы осудили казахских политиков за русофобию

Фото: Телеграмм-канал «WarGonzo»

Талибы (движение запрещено в России) освободили из-под стражи спецназовцев, которых удерживали в западной провинции Герат. Об этом сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения, захватившего власть в Афганистане.

Отмечается, что освобождены 145 бойцов спецназа, которые попали в заключение после сдачи власти и бегства из страны бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан»...