Лимоновцы осудили казахских политиков за русофобию
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:49, 25 августа 2021
Фото: Телеграмм-канал «WarGonzo»
Читайте нас в Google Новости
Официально незарегистрированные члены партии «Другая Россия» (создана членами запрещённой в стране Национал-большевистской партии), последователи писателя Эдуарда Лимонова осудили казахских политиков за русофобию и в качестве акции протеста вывесили их портреты у посольства Казахстана в Москве. Подробнее об этом пишет Telegram-канал War Gonzo.
Русский язык — это живой сепаратизм, он мешает консолидации народов Республики Казахстан, подрывает единство. Русские — гастарбайтеры, потому что они не знают язык страны, где живут, — гласит один из плакатов.
У забора здания посольства лимоновцы вывесили портреты казахских политиков и общественных деятелей, которых они считают русофобами, с соответствующими цитатами. Так, например, под удар попал Марунгай Моранбай, заявивший, что образование в Казахстане должно быть исключительно на казахском языке, и Аскар Умаров, упрекнувший русских в том, что они жалуются на проблемы своего языка и культуры в Казахстане.
Ранее эксперт-политолог рассказал о русофобском национал-либеральном лобби в высших кругах власти Казахстана.