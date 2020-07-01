Рухани потребовал ухода американцев из Ближнего Востока

https://static.news.ru/photo/f0b72302-bb99-11ea-a31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Президент Ирана Хасан Рухани назвал заявления США о намерении бороться с терроризмом ложью и потребовал полного вывода американского военного контингента из Ближнего Востока.

Подчёркиваю, что террористические силы США должны быть выведены из всего региона, — цитирует РИА Новости его заявление во время переговоров с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Иранский лидер добавил, что борьбе с терроризмом в САР будет продолжаться до полного его искоренения.

Саммит лидеров России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии проходит в формате видеосвязи. Рухани обвинил Штаты в том, что они занимаются разграблением САР, прикрываясь борьбой с терроризмом.

США продолжают давить на Сирию, чтобы помешать процессу мирного урегулирования конфликта, продолжающегося с 2011 года. 1 июня вступил в силу так называемы «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), который предусматривает введение очередных санкций в отношении САР. Ограничения коснуться практически всех сфер сирийской экономики.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назвал эти санкции незаконными. Он призвал сконцентрировать усилия и предпринимать меры по оказанию помощи САР.