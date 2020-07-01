Путин: санкции США против Сирии лишь добавляют проблем

https://static.news.ru/photo/1577d728-bb94-11ea-bb95-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил новые санкции США в отношении Сирии. По его словам, ограничения незаконны и лишь усугубляют ситуацию.

Вводимые в обход ООН санкции добавляют проблем, они также незаконны, — цитирует российского лидера РИА Новости.

По его словам, с учётом давления, которое оказывается на Сирию, необходимо сконцентрировать усилия и принимать меры по оказанию помощи САР.

Очередные ограничения, вводимые Вашингтоном, привязаны к так называемому «закону Цезаря» (имя сирийского информатора, от которого Запад получил свидетельства военных преступлений, якобы совершённых правительством САР). Они затрагивают Сирию в целом, её президента Башара Асада, а также иностранных юридических и физических лиц, сотрудничающих с сирийским правительством. Ограничения предусматриваются за деятельность в банковском и нефтегазовом секторах сирийской экономики, сферах военной авиации, проектирования и строительства.

Как писал NEWS.ru, советник министра энергетики САР Хаян Сальман заявил, что Дамаск сможет противостоять американским санкциям при полном ориентировании экономики на такие страны, как РФ, Китай и Иран. По его словам, Вашингтон использует любую возможность для нанесения ущерба Сирии, поэтому она должна рассчитывать на свои внутренние ресурсы и осуществлять «определённые внешние действия».