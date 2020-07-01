Путин: санкции США против Сирии лишь добавляют проблем

Президент России Владимир Путин оценил новые санкции США в отношении Сирии. По его словам, ограничения незаконны и лишь усугубляют ситуацию.
Вводимые в обход ООН санкции добавляют проблем, они также незаконны, — цитирует российского лидера РИА Новости.
По его словам, с учётом давления, которое оказывается на Сирию, необходимо сконцентрировать усилия и принимать меры по оказанию помощи САР.
Очередные ограничения, вводимые Вашингтоном, привязаны к так называемому «закону Цезаря» (имя сирийского информатора, от которого Запад получил свидетельства военных преступлений, якобы совершённых правительством САР). Они затрагивают Сирию в целом, её президента Башара Асада, а также иностранных юридических и физических лиц, сотрудничающих с сирийским правительством. Ограничения предусматриваются за деятельность в банковском и нефтегазовом секторах сирийской экономики, сферах военной авиации, проектирования и строительства.
Как писал NEWS.ru, советник министра энергетики САР Хаян Сальман заявил, что Дамаск сможет противостоять американским санкциям при полном ориентировании экономики на такие страны, как РФ, Китай и Иран. По его словам, Вашингтон использует любую возможность для нанесения ущерба Сирии, поэтому она должна рассчитывать на свои внутренние ресурсы и осуществлять «определённые внешние действия».